Se pregătește o lege pentru publicitatea politică

178267 – 23042026 – La sediul Autorității Electorale Permanente (AEP) a avut loc prima întâlnire de lucru dedicată proiectului de act normativ referitor la stabilirea unor măsuri pentru transparența și vizarea unui public‑țintă în publicitatea politică.

La discuțiile cu AEP au participat membri ai CNA, ANCOM și Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP).

Au fost analizate principalele prevederi ale proiectului de act normativ, care vizează stabilirea responsabilităților instituționale, consolidarea transparenței publicității politice și introducerea unor mecanisme de monitorizare și sancționare a nerespectării regulilor privind publicitatea politică.

S-a convenit înființarea unui grup de lucru tehnic interinstituțional pentru armonizarea și definitivarea proiectului. Obiectivul stabilit de participanți este finalizarea proiectului până la sfârșitul lunii mai, astfel încât AEP să îl supună dezbaterii publice și, ulterior, aprobării Parlamentului.