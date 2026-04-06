Se scumpește călătoria cu metroul

178132 – 06042026 – Începând cu 1 mai 2026, călătoria cu metroul se scumpeşte de la 5 lei (cât este în prezent) la 7 lei. Ultima majorare a avut loc în ianuarie 2025, când prețul unei călătorii a fost majorat de la 3 la 5 lei. Tot atunci, abonamentele s-au scumpit de la 25 la 40 de lei pentru o cartelă cu 10 călătorii, iar abonamentul lunar de la 80 la 100 de lei. Scumpirea vine ca urmare a presiunii făcută de sindicate, din punct de vedere aconomic neavând o justificare concretă.

Zilnic cu metroul călătoresc aproape jumătate de milion de persoane.