Senatul a votat OUG privind declararea situaţiei de criză pe piaţa ţiţeiului

178256 – 22042026 – Senatul a adoptat ordonanţa de urgenţă privind declararea situaţiei de criză pe piaţa ţiţeiului şi a produselor petroliere, care prevede, între altele, limitarea până la finalul lunii iunie a adaosului comercial la media anului 2025 şi condiţionarea exportului de acordul ministerelor Economiei şi Energiei.

Parlamentarii AUR s-au abţinut de la vot, motivând că, prin măsurile luate, guvernul pune presiune pe cetăţeni şi IMM-uri.

Senatorul Cristian Şipoş: ”60% din preţul carburanţilor înseamnă taxe, accize şi TVA. La acestea, statul nu renunţă. România importă deja 2,5 milioane de tone motorină anual. La benzină, pe care o producem în mare parte local, în loc să se taie taxele pentru a ajuta transportatorii şi economia, guvernul loveşte în agricultura românească, scade conţinutul de biocarburant de la 8% la 2%, să devenim şi mai dependenţi de pieţele externe, să importăm şi mai mulţi ţiţei”.

Documentul a fist înaintat Camerei Deputaţilor pentru votul final.