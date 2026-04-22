Și, totuși, ce vrem?

178258 – 22042026 – Ministrul Economiei (MEDAT), Ambrozie-Irineu Darău, a participat la organizarea primei ediții a „Romania Industry Day @ NATO”, eveniment desfășurat la sediul NATO din Bruxelles, organizat la inițiativa MAE, prin Delegația Permanentă a României la NATO, cu sprijin tehnic și logistic din partea MEDAT.

Inițiativa aduce în același cadru companii românești și structuri relevante ale NATO, orientate spre identificarea de oportunități concrete de cooperare și facilitarea accesului industriei naționale la mecanismele și proiectele din ecosistemul aliat. Evenimentul se înscrie în eforturile de consolidare a diplomației economice a României în relația cu partenerii aliați.

Programul evenimentului a inclus sesiuni de dialog între companii și reprezentanții NATO, precum și un panel dedicat cooperării industriale și dezvoltării de capabilități emergente. Discuțiile au vizat inovarea în tehnologiile de apărare, rolul industriei în susținerea dezvoltării capabilităților aliate și modalitățile prin care companiile românești pot accesa proiecte și programe derulate la nivel NATO.

România a fost reprezentată de peste 20 de companii românești care activează în domenii care includ sisteme autonome și contramăsuri anti-UAS, inteligență artificială, securitate cibernetică, comunicații, tehnologii spațiale, senzori și sisteme de avertizare timpurie, precum și logistică și lanțuri de aprovizionare.