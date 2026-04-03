Șomajul, plătit mai devreme

1781178 – 03042026 – Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM) anunță că, în contextul Sărbătorilor Pascale, calendarul de plată privind indemnizațiile de șomaj și primele acordate în baza Legii nr. 76/2002, a fost modificat. Astfel, toți beneficiarii înregistrați vor primi indemnizațiile de șomaj și primele înainte de data de 10 aprilie 2026.

Astfel, cei peste 62.000 de beneficiari ai indemnizației de șomaj vor primi indemnizația mai devreme decât de obicei, indiferent că plata se face prin virament bancar sau prin Poșta Română