„Străzi Deschise – București, Promenadă Urbană”: liniile 178, 205 și 311, deviate în fiecare weekend din perioada 25 aprilie – 11 octombrie

178288 – 24042026 – Autobuzele liniilor 178, 205 și 311 vor circula pe trasee modificate în fiecare weekend din perioada 25 aprilie 2026 – 11 octombrie 2026, între orele 09:00 – 22:00, ca urmare a desfășurării proiectului Primăriei Municipiului București intitulat „Străzi Deschise – București, Promenadă Urbană”. Pentru a permite derularea evenimentelor cultural-artistice, traficul rutier va fi restricționat pe Calea Victoriei, între Bd. Dacia și Splaiul Independenței (fără afectarea intersecțiilor), pe Strada Ion Brezoianu (segmentul cuprins între Str. Lipscani şi Str. Valter Mărăcineanu) şi pe Strada Valter Mărăcineanu (segmentul cuprins între Str. Ion Brezoianu şi Calea Victoriei) în fiecare zi de sâmbătă și duminică din perioada menționată.

Potrivit dispozițiilor Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București – Ilfov (TPBI), în intervalul restricționării traficului rutier, liniile 178, 205 și 311 vor fi modificate astfel:

Linia 178:

– va funcționa pe traseul de bază între terminalul „Complex Apusului” şi intersecția Str. Știrbei Vodă/ Str. Ion Câmpineanu/ Str. Luterană, cu întoarcere pe Str. Luterană, până la stația „Știrbei Vodă” (comun cu liniile 368 şi N121), apoi pe Str. Luterană, Str. General Constantin Budișteanu, Str. Mircea Vulcănescu, pe urmă va reveni pe traseul de bază.

Linia 205:

– va funcționa pe traseul de bază între terminalul „M Străulești” şi intersecția Calea Victoriei/ Bd. Dacia, apoi pe un traseu modificat pe sensul spre „Piața Unirii”, pe Bd. Dacia, Str. Berzei, Str. Vasile Pârvan, Pod B.P. Hașdeu, Splaiul Independenței, Piața Unirii, „Piața Unirii 2″. Pe sensul opus, traseul nu va fi modificat.

Linia 311:

– va funcționa pe traseul de bază între „Faur” şi Piața Universității, apoi pe un traseu modificat pe Bd. Regina Elisabeta, Bd. Schitu Măgureanu, Str. Știrbei Vodă, până la stația „Luterană” (comun cu liniile 122, 137, 168, 226, 368 şi N121), cu întoarcere pe Str. Știrbei Vodă, Calea Victoriei, Str. C. A. Rosetti, Str. Maria Rosetti, revenind pe urmă pe traseul actual.