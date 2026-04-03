Țepe cu Loteria Română pe Instagram

178119 – 03042026 – Pe fondul sărăcirii accentuate a populației se înmulțesc țepele pe internet. Acum este vorba despre Loteria Română, în numele căreia hackeri încearcă săatragă tot mai mulți bani de la împătimiții jocurilor de noroc. Recent, pe Instagram a fost identificat un cont care copia imaginea Loteriei Române pentru a răspândi link-uri către site-uri clonă, site-uri frauduloase controlate de atacatori. Noul mod de operare atrage potențialele victime să dea click pe link-uri care redirecționează către site-uri care promit bonusuri sau câștiguri substanțiale, dar care în cele din urmă duc către aplicații și platforme frauduloase.

Cum funcționează

Victima accesează un link de tip „bonus loto” (ex: bonus[.]loterla-ro[.]online – domeniu fraudulos construit prin tehnici de typosquatting, care imită vizual domeniul oficial) și este redirecționată către o pagină care imită interfața Google Play, pentru a descărca o aplicație falsă, care folosește imaginea Loteriea Române.

După instalarea aplicației, utilizatorul este redirecționat către o platformă care imită un cazinou online, unde i se solicită să își creeze un cont și să efectueze o depunere inițială de bani pentru a „activa” un presupus bonus.

Pentru a părea cât mai credibilă, platforma „bombardează” utilizatorul cu oferte și bonusuri aparent generoase, creând impresia unor câștiguri rapide și sigure. În realitate, acesta este mecanismul prin care atacatorii motivează victima să depună bani.

În realitate, banii depuși nu mai pot fi retrași, iar utilizatorii întâmpină diverse „probleme tehnice” și amânări atunci când încearcă să efectueze retrageri.

De asemenea, aplicația, care funcționează momentan pe platforma Android, nu descărcată din magazinul oficial de aplicații Googple Play, astfel că poate conține programe malițioase (malware), care pot compromite datele personale, parolele sau informațiile bancare ale utilizatorului.

Indicii de fraudă:

Aplicații sau site-uri care imită instituții cunoscute

Utilizarea de domenii similare (typosquatting)

Pagini false care imită magazine oficiale de aplicații

Promisiuni de câștig rapid sau bonusuri

Recenzii false sau manipulatoare

Solicitarea de depuneri inițiale pentru „activare” .

Recomandări

Nu accesa link-uri primite prin SMS, reclame sau mesaje nesolicitate

Nu instala aplicații din afara magazinelor oficiale (Google Play/App Store)

Verifică atent denumirea aplicației, dezvoltatorul și recenziile reale

Analizează URL-ul site-ului – domeniile frauduloase sunt adesea ușor modificate

Atenție la denumirea site-urilor pe care urmează să le accesezi. Poți folosi un antivirus pentru verificarea lor sau un instrument anti scam

Nu depune bani pentru a „activa” bonusuri sau câștiguri promise după accesarea unor link-uri neverificate

Nu introduce date personale sau bancare pe platforme neoficiale

Verifică informațiile doar pe site-urile oficiale ale instituțiilor

Dacă ai instalat aplicația, dezinstaleaz-o imediat și verifică securitatea dispozitivului cu o soluție de securitate

Raportează incidente de securitate cibernetică telefonic – 1911 și pe formular la pnrisc.dnsc.ro