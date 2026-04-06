Tot cu sabia deasupra capului

178134 – 06042026 – Agenția de rating S&P Global Ratings a reconfirmat ratingul aferent datoriei guvernamentale a României la nivelul BBB-/A-3 pentru datoria pe termen lung și scurt, menținând totodată perspectiva negativă.

Decizia reconfirmă încadrarea României în categoria recomandată investițiilor.

Conform evaluării agenției, deficitul bugetar este estimat să se reducă la 6,5% din PIB în 2026 și la 5,5% din PIB în 2027, față de 7,7% în 2025. Totodată, investițiile finanțate din fonduri europene continuă să reprezinte un factor important de susținere a creșterii economice.

Raportul mai arată că România traversează o perioadă de creștere moderată, cu un avans estimat de 0,25% în 2026, urmând ca ritmul de creștere să se îmbunătățească în perioada 2027–2029, până la o medie de aproximativ 2,5%.

În același timp, agenția subliniază existența unor riscuri, inclusiv cele legate de evoluțiile din piețele energetice internaționale, presiunile inflaționiste și necesitatea continuării reformelor structurale, în special în domeniul colectării veniturilor bugetare.

Analiza S&P evidențiază, de asemenea, avantajele strategice ale României, cum ar fi dependența redusă de importurile de energie (aproximativ 30%), una dintre cele mai mici din Uniunea Europeană. Acest factor oferă un grad de protecție împotriva volatilității prețurilor la resurse cauzate de conflictele geopolitice internaționale.

Perspectiva negativă reflectă, în principal, riscurile asociate implementării măsurilor de consolidare fiscală și evoluțiilor economice externe.

Potrivit agenției, o eventuală îmbunătățire a perspectivelor ar putea avea loc în condițiile reducerii semnificative a deficitelor și relansării creșterii economice.

Interesant este că înainte de acest verdict Statul Român a reușit cu greu să se împrumute pe piața bancară.