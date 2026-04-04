TPBI: patru linii deviate în weekend, pentru desfășurarea unor evenimente dedicate Sărbătorii Floriilor

178126 – 04042026 – Patru linii de transport în comun vor fi modificate temporar pentru a permite desfășurarea unor evenimente organizate cu ocazia Sărbătorii Floriilor în București. Astfel, linia 282 va funcționa pe un traseu modificat în weekend-ul 04-05.04.2026, liniile 63 și 385 vor fi deviate în ziua de sâmbătă, 4 aprilie, între orele 16:00-18:30, iar linia N119 va fi modificată în noaptea de 04/05.04.2026.

În zilele de 4 și 5 aprilie 2026, traficul rutier va fi restricționat pe Str. Lt. Aviator Radu Beller, ȋntre Piaţa Dorobanţi şi Str. Nicolae Constantinescu, pentru desfășurarea evenimentului „Florii în Dorobanți”. De asemenea, sâmbătă, 4 aprilie, între orele 16:00-18:30, circulația autovehiculelor va fi interzisă pe traseul: Catedrala Naţională a României, Str. Izvor, Piaţa Arsenalului, Calea 13 Septembrie, Bd. Libertăţii, Piaţa Constituţiei, Bd. Unirii, Aleea Dealul Mitropoliei, în vederea desfășurării procesiunii religioase cu ocazia Pelerinajului de Florii.

Ca urmare, potrivit dispozițiilor Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București – Ilfov (TPBI), traseele celor patru linii menționate vor fi modificate astfel:

În zilele de 4 și 5 aprilie:

– Linia 282 va funcţiona pe traseul de bază ȋntre terminalul „Şoseaua Fundeni” şi intersecţia Str. Ceaikovski/ Calea Floreasca, apoi pe un traseu modificat ȋn ambele sensuri pe Calea Floreasca, Şos. Ştefan cel Mare, Calea Dorobanţi, Piața Charles de Gaulle, Bd. Mareşal Constantin Prezan, revenind apoi pe traseul actual.

În ziua de 4 aprilie, între orele 16:00-18:30:

– Linia 63 va funcţiona pe traseul de bază ȋntre terminalul „Master” şi intersecţia Şos. Panduri/ Calea 13 Septembrie/ Bd. Tudor Vladimirescu, apoi pe un traseu modificat pe Bd. Tudor Vladimirescu, Str. Odoarei, până la staţia „Piaţa Chirigiu” (comun cu liniile 117, 196, 232 şi N118), cu ȋntoarcere pe Str. Odoarei, Str. Năsăud, Str. Progresului, Calea Rahovei, Bd. Tudor Vladimirescu, apoi revine pe traseul actual.

– Linia 385 va funcţiona pe traseul de bază ȋntre terminalul „Valea Oltului” şi intersecţia Calea 13 Septembrie/ Şos. Panduri/ Bd. Tudor Vladimirescu, apoi pe un traseu modificat pe Bd. Tudor Vladimirescu, Calea Rahovei, Bd. Regina Maria, Str. Bibescu Vodă, Piaţa Unirii, Bd. Corneliu Coposu, până la staţia „Piaţa Sf. Vineri”, cu ȋntoarcere pe Str. Sf. Vineri, Bd. Mircea Vodă, Bd. Corneliu Coposu, Piaţa Unirii, Bd. Regina Maria, Calea Rahovei, Bd. Tudor Vladimirescu, Calea 13 Septembrie, revenind apoi pe traseul actual.

În noaptea de 04/05 aprilie:

– Linia N119 va funcţiona pe traseul de bază ȋntre terminalul „Complex Băneasa” şi intersecţia Bd. Mircea Eliade/ Str. Lt. Aviator Radu Beller, apoi pe un traseu modificat ȋn ambele sensuri pe Bd. Mircea Eliade, Bd. Aviatorilor, Piaţa Charles de Gaulle, Calea Dorobanţi, revenind ulterior pe traseul actual.