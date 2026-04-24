UE se împrumută pe piața de capital să ajute Ucraina cu 90 de miliarde de euro

UE se împrumută pe piața de capital să ajute Ucraina cu 90...

Președintele Nicușor Dan participă, în Cipru, la reuniunea informală a Consiliului European.

Discuțiile vizează în principal mediul geopolitic și răspunsul Europei și cadrul financiar multianual (CFM) pentru perioada 2028-2034.

“Pentru România, o temă foarte importantă aflată pe agenda Consiliului European informal din Cipru este cea privind viitorul buget al UE. Discuțiile sunt în curs de desfășurare și vor necesita alegeri dificile.

Coeziunea a fost și trebuie să rămână un pilon important al Uniunii. Este un ingredient indispensabil al solidarității noastre comune. În același timp, Uniunea trebuie să investească resurse în competitivitate și securitate, în asigurarea unei Politici Agricole Comune puternice, precum și în conectivitate și inovare cu un accent deosebit pe vecinătatea noastră imediată. Asta înseamnă că avem nevoie de un buget al Uniunii pe măsura ambițiilor noastre politice care trebuie să fie mari.

România se poate bucura de prosperitate și securitate doar într-o Uniune prosperă și puternică. În practică, acest lucru presupune să găsim resurse noi pentru a alimenta viitorul buget al UE, știind că în final aceste resurse noi se întorc de fapt în investiții efective în statele membre. E important să înțelegem că Uniunea Europeană, păstrând un pilon central de coeziune, trebuie să aibă suficiente resurse proprii pentru a duce la îndeplinirile obiectivele pe care i le trasăm. Mă bucur să constat că avansăm într-un ritm rapid către obiectivele noastre de competitivitate, deoarece Foaia de parcurs „One Europe, one market” va fi prezentată și semnată în cadrul acestei reuniuni informale a Consiliului European” a transmis Nicuşor Dan pe X.

Cipru a cerut întărirea clauzei de apărare reciprocă a UE, după atacuri cu drone iraniene.

Liderul cipriot vrea garanții mai ferme de protecție în cadrul Uniunii Europene.

Summitul are loc pe fondul tensiunilor crescute din regiune.

În prima zi a lucrărilor a fost aprobat cu 24 de voturi, ultimul act legislativ-cheie care susține un împrumut de 90 de miliarde de euro acordat Ucrainei de UE.

Împrumutul ar trebui să fie folosit pentru acoperirea celor mai urgente nevoi de capacitate industrială bugetară și de apărare ale țării în 2026 și 2027, dar finanțarea este condiționată de aderarea la statul de drept și lupta împotriva corupției.

Sprijinul financiar pentru Ucraina va fi finanțat prin împrumuturi UE pe piețele de capital și ar trebui să fie rambursat prin reparații datorate de Rusia Ucrainei.