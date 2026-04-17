Un sondaj alarmant: Românii tot mai demoralizați / Nu mi au încredere în nimeni și nimic

Un sondaj alarmant: Românii tot mai demoralizați / Nu mi au încredere...

178220 – 17042026 – România intră într-o zonă de tensiune socială accentuată, iar cifrele indică o schimbare puternică a stării de spirit din societate. Un sondaj realizat în aprilie 2026 arată că furia (23,2%), frustrarea (23,1%) și teama (20,3%) definesc emoțiile dominante pentru peste două treimi dintre români.

În total, peste 66% dintre respondenți declară că resimt emoții negative puternice, un nivel considerat alarmant chiar și în context european.

Optimismul, la minime

În același timp, emoțiile pozitive sunt tot mai rare. Doar 4,4% dintre români spun că mai simt încredere, iar bucuria aproape dispare, fiind menționată de doar 0,9% dintre respondenți.

Speranța rămâne prezentă, dar la un nivel modest: 16,2% dintre participanți spun că privesc viitorul cu speranță.

Context economic dificil

Această stare de spirit reflectă și contextul economic complicat, marcat de scăderea consumului, inflație ridicată și presiune asupra salariilor reale.

Indicatorii arată că încrederea consumatorilor este sub nivelurile din perioada pandemiei, în timp ce incertitudinile globale – conflictele internaționale și prețurile ridicate la energie – amplifică anxietatea populației.

România, sub media europeană la capitolul încredere

Comparativ cu alte state din Uniunea Europeană, România stă mai slab la capitolul încredere socială.

În țări precum Germania, Olanda sau Danemarca, între 20% și 30% dintre cetățeni declară că au încredere în direcția societății. Chiar și în Europa de Est, nivelul de optimism depășește frecvent 20%, peste cel înregistrat în România.

Cauzele tensiunii sociale

Specialiștii indică mai mulți factori care alimentează această stare:

decalaje economice persistente,

neîncrederea în instituții,

instabilitatea politică,

lipsa unor perspective clare pentru viitor.

Toate acestea contribuie la un sentiment de blocaj și lipsă de control asupra viitorului.

Emoțiile, indicator economic și electoral

Experții atrag atenția că o societate dominată de frică și furie consumă mai puțin, investește mai puțin și devine mai predispusă la reacții radicale.

În acest context, emoțiile colective devin un indicator important nu doar social, ci și economic și electoral.

România nu traversează doar o perioadă dificilă din punct de vedere economic, ci și o etapă de uzură socială profundă. Fără recâștigarea încrederii și reducerea tensiunilor, orice redresare — economică sau politică — riscă să rămână fragilă și temporară.

Despre sondaj

Datele provin din Barometrul Poll/Int România, realizat de Agenția de Rating Politic pentru Ziare.com.

Sondajul omnibus a fost realizat prin interviuri online (CATI), pe un eșantion de 1.187 de respondenți cu vârsta de peste 18 ani, reprezentativ la nivel național. Perioada de colectare a datelor a fost 1–10 aprilie 2026.