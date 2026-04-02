Una scrie-n acte, alta e-n garaj. Controale la ANAF

178120 – 02042026 – Anchetă la ANAF, după ce inspectorii au descoperit că aproximativ 200 de mașini care erau sub sechestru sau confiscate figurează doar în acte. Autoturismele sunt de negăsit în depozitele Direcției Antifraudă.

Neregulile au ieșit la iveală în această perioadă, după ce Fiscul a lansat un portal online prin care vinde bunurile confiscate.

În acest moment sunt verificați angajații instituției, care trebuie să explice ce s-a întâmplat cu autoturismele ANAF, multe dintre ele mașini de lux.

După ce mai multe bunuri asupra cărora exista sechestru sau care erau confiscate au dispărut, inspectorii ANAF au descoperit o situație neobișnuită.

Este vorba despre aproximativ 200 de mașini pe care inspectorii antifraudă ar fi dorit să le scoată la licitație, dar care apar, în final, doar în documentele instituției.

Autoturismele nu mai existau în parcarea sau în spațiile în care ar fi trebuit să fie depozitate.

În mod oficial, cei de la ANAF pregătiseră documentele după ce au lansat un site pe care sunt licitate bunurile confiscate. În primele zile, platforma a fost accesată de aproximativ 14 milioane de ori.

Însă, în momentul în care inspectorii au verificat dacă pentru fiecare autoturism care apare în documente există și bunul respectiv în depozite, au constatat că pentru 200 de mașini există doar confirmarea în acte, acestea nefiind găsite în parcare.

În aceste condiții, angajații instituției vor fi verificați și vor trebui să ofere explicații.

Reprezentanții ANAF au precizat însă că, în anumite situații, bunurile pot fi puse sub sechestru, iar în acest caz ele pot rămâne o perioadă în folosința contribuabilului, până la finalizarea procedurilor.