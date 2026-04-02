Ungaria – interdicție de circulație pentru vehiculele de marfă mai mare de 7,5 tone, în perioada sărbătorilor Paștelui Catolic

178114 – 02042026 – Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează cetățenii români care desfășoară activități de transport de marfă, care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Ungaria în perioada sărbătorilor Paștelui Catolic, cu privire la instituirea unei interdicții de circulație aplicabilă vehiculelor de marfă și ansamblurilor de vehicule cu masa maximă autorizată mai mare de 7,5 tone.

În zilele de 3 aprilie (vineri), 5 aprilie (duminică) și 6 aprilie (luni), în intervalul orar 06:00 și 22:00, circulația vehiculelor de marfă și a ansamblurilor de vehicule cu masa maximă autorizată mai mare de 7,5 tone este interzisă.

Anunțul oficial al autorităților ungare poate fi consultat la următorul link: https://kormany.hu/kormanyzat/epitesi-es-kozlekedesi-miniszterium/hirek/unnepek-alatti-kamionstop-reszleges-feloldasa .

Cetățenii români pot solicita asistență consulară la numerele de telefon ale Ambasadei României la Budapesta: +3613847689, Consulatului General al României la Szeged: +3662424431 și Consulatului General al României la Gyula: +3666464579, +3666477147, apelurile fiind redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetăţenilor Români din Străinătate (CCSCRS) şi preluate de către operatorii Call Center, în regim de permanență.

De asemenea, cetăţenii români care se confruntă cu o situaţie dificilă, specială, cu un caracter de urgenţă, au la dispoziţie şi telefoanele de permanență ale Ambasadei României în Ungaria +36305356912, Consulatului General al României la Szeged +36306777980 și Consulatului General al României la Gyula +36306357181.

MAE recomandă consultarea paginilor de Internet: https://budapesta.mae.ro/ , https://szeged.mae.ro/ , https://gyula.mae.ro/ , https://www.mae.ro/ şi reamintește cetăţenilor români care călătoresc în străinătate că aceștia au la dispoziţie aplicaţia „Călătoreşte informat” (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mae.alerte&hl=ro , https://apps.apple.com/ro/app/c%C4%83l%C4%83tore%C8%99te-informat/id6452016795 ), care oferă informaţii şi sfaturi de călătorie.