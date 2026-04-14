Uniunea Națională a Patronatului Român a semnat un acord de parteneriat cu ELI-NP Măgurele

178180 – 14042026 – Uniunea Națională a Patronatului Român (UNPR) anunță semnarea unui acord de parteneriat cu ELI-NP (Extreme Light Infrastructure – Nuclear Physics), unul dintre cele mai avansate centre de cercetare din Europa în domeniul fizicii nucleare și al tehnologiilor bazate pe lasere de mare putere, care funcționează în cadrul Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică și Inginerie Nucleară „Horia Hulubei” (IFIN-HH).

Acordul are ca obiectiv consolidarea colaborării dintre mediul de cercetare și cel economic, prin susținerea inițiativelor comune în domenii strategice precum inovarea, transferul tehnologic și dezvoltarea durabilă. Parteneriatul creează premisele valorificării rezultatelor științifice în aplicații concrete, cu impact direct asupra competitivității mediului de afaceri din România.

La semnarea acordului au fost prezenți, din partea UNPR, Ioan Lucian (președinte), E.S. Ambasador Ovidiu Dranga (Înalt Reprezentant pentru Relații Internaționale), Dan Bold (membru în Comisia pentru Fonduri Europene) și Klara Papuc (șef de cabinet).

Prin această inițiativă, cele două instituții își propun să dezvolte proiecte comune, să faciliteze schimbul de expertiză și să contribuie la crearea unui cadru favorabil pentru integrarea tehnologiilor avansate în economie.

„Semnarea acestui parteneriat cu ELI-NP reprezintă un pas strategic pentru consolidarea legăturii dintre mediul de afaceri și cercetarea de vârf din România. Ne dorim să facilităm transferul de cunoștințe și tehnologii către companii, contribuind astfel la creșterea competitivității economice și la dezvoltarea unor soluții inovatoare cu impact real în piață”, a precizat Ioan Lucian, președinte al UNPR.