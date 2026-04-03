USR câștigă în fața lui Ciucu în problema parcărilor gratuite

178122 – 03042026 – Consilierii generali ai Capitalei au hotărât, la 2 aprilie 2026, eliminarea parcării gratuite în București pentru autoturismele hybrid, începând cu 1 mai 2026. Gratuitea se menține, însă, doar pentru automobilele electrice înmatriculate în București și va fi valabilă până la 31 decembrie 2027.

Propunerea menținerii gratuității pentru automobilele electrice aparține consilierilor USR, dar nu a fost susținută și de primarul general Cirpain Ciucu, care a constatat că numărul mașinilor electrice și hibrid care beneficiau de gratuitate era dublu față de munărul locurilor de parcare. Argumentul primarulu general a fost că maşinile electrice ocupă acelaşi spaţiu precum cele termice, iar parcarea gratuită stimulează supraaglomerarea domeniului public, ceea ce reduce spaţiul pentru pietoni, biciclete, transport public.

În opinia sa, menţinerea gratuităţii pentru parcarea maşinilor electrice aduce ”inechitate socială”, având în vedere că proprietarii acestora sunt, în medie, mai înstăriţi. Persoanele fără maşină ar ajunge să subvenţioneze indirect parcarea gratis a maşinilor electrice.