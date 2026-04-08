Vicepreședinte al CJ Argeș, trimis în judecată pentru folosirea de informații nedestinate publicității

178160 – 08042026 – După 4 ani de cercetări, vicepreședintele ​Consiliului ​Județean ​Argeș, ​ Marius-Florinel Nicolaescu, a fost trimis în judecată de procurorii DNA pentru folosirea ​de ​informații ​care ​nu ​sunt ​destinate ​publicității ​și ​complicitate ​la ​abuz ​în ​serviciu.

În același dosar au fost trimiși în judecată directorul ​general ​al ​DGASPC ​Argeș, Tatiana Eftime, adjunctul său, Adela Gogoașe, fostul arhitect-șef ​al ​orașului ​Ștefănești, Adrian Neagu, doi ​administratori de ​firme, în solidar cu firmele lor.

Redăm în continuare comunicatul DNA:

”Începând cu luna ianuarie 2023, în contextul realizării proiectelor „Locuințe protejate – siguranță și îngrijire Argeș” și „Centru Respiro pentru persoane adulte cu dizabilități”, care vizau achiziția, de DGASPC Argeș, a cinci clădiri destinate persoanelor vulnerabile, inculpații Eftime Tatiana, Nicolaescu Marius-Florinel și Gogoașe Adela, în calitățile anterior menționate, ar fi comunicat inculpatului B.P.S., administrator al SC BEST OIL SORAMA SRL, mai multe informații nedestinate publicității obținute în exercitarea atribuțiilor de serviciu referitoare la specificațiile tehnice ale viitoarelor imobile care urmau să fie achiziționate, prețul care va fi oferit pentru fiecare imobil, perioada în care urmau să fie făcute achizițiile (în cursul anului 2023), modalitatea de achiziție.

În aceste condiții, între B.P.S., pe de o parte, și funcționarii publici Eftime Tatiana, Gogoașe Adela și Nicolaescu Marius-Florinel, pe de altă parte, ar fi intervenit o „înțelegere” conform căreia B.P.S. urma să realizeze un număr de cinci construcții de tip case de locuit, în orașul Ștefănești (Argeș), conform specificațiilor primite de la ultimii trei, case care urmau să fie achiziționate de către D.G.A.S.P.C. Argeș în cursul anului 2023 la prețul de 140.000 euro / imobil. În acest sens, fiecare dintre cei patru inculpați ar fi desfășurat activități menite să creeze aparența îndeplinirii procedurilor de achiziție publică pe care le derula D.G.A.S.P.C. Argeș.

Pe de o parte, cei trei funcționari publici ar fi acționat, în perioada ianuarie – iunie 2023, pentru crearea unui aparent cadru legal care să acopere înțelegerea infracțională, inclusiv prin aprobarea unei proceduri de achiziție din care s-ar fi eliminat aspectele legate de folosirea obligatorie a serviciilor unui expert acreditat ANEVAR, întrucât exista riscul ca expertul să stabilească faptul că prețul cerut de vânzător este mai mare decât prețul pieței.

În contextul menționat mai sus, în baza unor proceduri controlate de inculpata Eftime Tatiana, cu sprijinul inculpaților Gogoașe Adela și Nicolaescu Marius-Florinel, D.G.A.S.P.C. Argeș ar fi achiziționat, la data de 29 august 2023, de la SC BEST OIL SORAMA SRL, cu încălcarea prevederilor legale și la prețuri supraevaluate, un număr de cinci clădiri destinate persoanelor vulnerabile, în condițiile în care acestea nu erau finalizate și nu erau racordate la rețelele de apă, gaze și canalizare.

La rândul sau, pentru o obține, de la Primăria orașului Ștefănești, actele necesare realizării celor cinci imobile pentru care primise „comandă” de la reprezentații D.G.A.S.P.C Argeș și Consiliului Județean Argeș, inculpatul B.P.S. ar fi apelat la serviciile societății SC NEW CONSULTING DESIGN SRL, societate specializată în proiectarea de construcții care era administrată, la acel moment, de inculpata N.I., soția lui Neagu Adrian, arhitect șef al orașului Ștefănești, căreia i-a transmis informațiile nepublice pentru a fi folosite în documentele care urmau să facă parte din proiectele tehnice necesare obținerii autorizațiilor de construire.

Pentru ca procedura administrativă necesară obținerii autorizaților de construcție a celor cinci imobile „comandate” să fie îndeplinită, inculpata N.I., în calitate de reprezentant al societății SC NEW CONSULTING DESIGN SRL, ar falsificat mai multe înscrisuri, în numele arhitectului și al proiectantului imobilelor respective, aceste înscrisuri fiind încredințate reprezentantului societății SC BEST OIL SORAMA SRL, inculpatul B.P.S., pentru a le folosi / depune la Primăria orașului Ștefănești.

În activitatea de recepție a celor cinci locuințe, inculpatul Neagu Adrian, ca reprezentant al autorității locale emitente a autorizațiilor de construire, ar fi analizat documentația întocmită de societatea SC NEW CONSULTING DESIGN SRL, entitate controlată de soția sa și ar fi atestat în procesele verbale de recepție la terminarea lucrărilor, aspecte care nu corespundeau realității, respectiv faptul că la data de 29 iunie 2023 erau îndeplinite condițiile legale pentru admiterea recepției.

Ca urmare a acestor operațiuni ilicite derulate, în condițiile în care procedura de achiziție ar fi fost viciată, nu ar fi fost îndeplinite condițiile de achiziție a celor cinci imobile, iar parte din imobilele vândute erau supraevaluate în raport de prețurile de pe piața imobiliară, ar fi fost cauzat un prejudiciu în dauna D.G.A.S.P.C. Argeș estimat la 316.000 lei (reprezentând diferența dintre prețul încasat și valoarea de piață la data tranzacției pentru cele cinci imobile), iar pe de altă parte s-ar fi obținut, pentru societatea SC BEST OIL SORAMA SRL, un folos necuvenit în sumă de 1.144.452 lei (reprezentând diferența dintre prețul încasat și costul de producție pentru cele cinci imobile).

În cauză s-au dispus măsuri asigurătorii”.