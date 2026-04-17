Violența economică, recunoscută, dar ineficientă în instanțe

178212 – 17042026 – Violența economică reprezintă o formă de control și abuz prin care agresorul limitează accesul victimei la resurse financiare, bunuri sau autonomie, cu scopul de a crea dependență. Aceasta include interzicerea dreptului la muncă, controlul banilor, acumularea de datorii pe numele victimei sau ascunderea informațiilor financiare.

Deși violența economică este consacrată ca formă distinctă de abuz în legislația specială privind prevenirea și combaterea violenței domestice, absența unei reglementări corespunzătoare în dreptul comun civil îi limitează efectele în practică. În lipsa unor dispoziții exprese, instanțele nu pot valorifica direct situațiile de control financiar abuziv în cauze precum partajul bunurilor, stabilirea contribuției la dobândirea acestora sau stabilirea culpei în desfacerea căsătoriei, chiar și atunci când aceste situații au influențat decisiv echilibrul patrimonial dintre părți.

Deputat de Vaslui Raisa Enachi a depus o inițiativă legislativă care vizează completarea Codului civil și a Codului de procedură civilă, cu scopul recunoașterii explicite a violenței economice și al valorificării efective a acesteia în cadrul raporturilor patrimoniale dintre persoane.

Această ruptură între legea specială și dreptul comun creează un veritabil vid normativ. Un fenomen recunoscut la nivel legislativ rămâne, în plan civil, lipsit de mecanisme reale de valorificare, ceea ce riscă să transforme accesul la justiție într-un drept mai degrabă formal decât efectiv.

Inițiativa legislativă propune introducerea noțiunii de violență economică în Codul civil, prin raportare la definiția existentă în legea specială, fără a o modifica, precum și stabilirea clară a domeniului său de aplicare în raporturile patrimoniale dintre soți, foști soți și, acolo unde este cazul, între alte persoane aflate în relațiile prevăzute de lege.

Totodată, proiectul reglementează expres posibilitatea ca instanța să țină seama de existența violenței economice, inclusiv sub forma controlului economic abuziv, în soluționarea litigiilor patrimoniale. Aceasta va putea influența stabilirea contribuției la dobândirea bunurilor, realizarea partajului și stabilirea culpei în desfacerea căsătoriei, atunci când se constată că a afectat în mod semnificativ exercitarea reală a drepturilor patrimoniale.

În completare, modificările aduse Codului de procedură civilă introduc un regim probatoriu adaptat acestor situații, ținând cont de dificultățile reale de probă întâlnite în practică. Astfel, instanța va putea reține existența violenței economice pe baza unui ansamblu de împrejurări de fapt care conduc la o concluzie verosimilă. Se instituie o prezumție relativă, care poate fi răsturnată prin probă contrară, păstrând în același timp echilibrul procesual și respectarea dreptului la apărare.

Inițiativa este în concordanță cu standardele europene și internaționale asumate de România, inclusiv cu obligațiile privind prevenirea și combaterea violenței domestice și asigurarea accesului efectiv la remedii civile pentru victime.

Adoptarea acestui proiect poate genera efecte semnificative atât în plan juridic, cât și social. Va permite corectarea unor dezechilibre patrimoniale produse prin control economic abuziv, va contribui la consolidarea autonomiei financiare a persoanelor afectate și va facilita un acces real la justiție.

Din punct de vedere instituțional, inițiativa nu implică înființarea unor structuri noi și nu generează costuri bugetare semnificative, valorificând mecanismele deja existente la nivelul instanțelor.

În plan social, reglementarea are și o dimensiune preventivă și educativă: descurajează comportamentele de control economic abuziv și promovează respectarea autonomiei patrimoniale și a demnității persoanei. Pe termen lung, poate reduce vulnerabilitatea economică generată de relații abuzive și poate întări încrederea cetățenilor în capacitatea sistemului juridic de a oferi protecție reală.

Prin această intervenție legislativă se urmărește corelarea necesară între normele existente, consolidarea cadrului juridic și crearea unor instrumente efective care să permită instanțelor să reflecte fidel realitatea și să soluționeze echitabil litigiile.

Adoptarea acestui proiect ar reprezenta un pas important în întărirea protecției juridice a persoanelor afectate de violența economică și în garantarea unui acces autentic la justiție, în acord cu exigențele unui stat de drept.