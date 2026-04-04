Vizita comandantului Comandamentului Forțelor Întrunite Aliate din Napoli la sediul Ministerului Apărării Naționale

178127 – 04042026 – Ministrul apărării naționale, Radu Miruță, și șeful Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiță Vlad, au avut joi, 2 aprilie, întâlniri oficiale cu amiralul George Wikoff, comandantul Comandamentului Forțelor Întrunite Aliate din Napoli, la sediul Ministerului Apărării Naționale.

Discuțiile au vizat întărirea posturii aliate de apărare, în special în regiunea Mării Negre, precum și contribuțiile României la operațiile, misiunile și activitățile de vigilență sporită ale Alianței pe Flancul Estic.

În acest context, ministrul apărării naționale a subliniat necesitatea unei coordonări eficiente între statele aliate, evidențiind importanța cooperării în perspectiva consolidării Flancului Estic și a pregătirilor pentru Summitul NATO care va avea loc la Ankara, în luna iulie.

Totodată, au fost abordate aspecte privind mobilitatea militară și sprijinul națiunii gazdă, fiind evidențiată necesitatea unei cooperări mai strânse între NATO și Uniunea Europeană. Oficialul român a punctat progresele înregistrate în implementarea deciziilor adoptate la Summitul NATO de la Haga, din 2025, precum și eforturile susținute ale României pentru îndeplinirea angajamentelor în domeniul apărării.

„În astfel de perioade încărcate la nivel global, cel mai important este să existe dialog, să discutăm deschis despre probleme și soluții. România a arătat foarte clar, cu fapte și investiții concrete, că este un partener extrem de serios, pe care te poți baza”, a concluzionat ministrul Miruță

În cadrul discuțiilor, șeful Statului Major al Apărării a evidențiat rolul esențial al prezenței aliate și al instruirii în comun pe teritoriul României, ca elemente concrete care contribuie la creșterea capacității de reacție și la consolidarea securității regionale, subliniind că ceea ce se construiește împreună, prin exerciții și cooperare între aliați, se reflectă direct în capacitatea de a acționa rapid și coordonat, oferind încredere militarilor în propriile forțe, în echipă și în partenerii alături de care își îndeplinesc misiunile.

Amiralul George Wikoff a apreciat, în cadrul convorbirilor, faptul că militarii români participanți la misiunea NATO din Irak și-au îndeplinit cu succes misiunea de protecție a forței, fiind ultimii care au părăsit baza, asigurând dislocarea cu succes a celorlalte detașamente, conform planurilor Alianței.

De asemenea, amiralul a subliniat importanța eforturilor României pentru apărarea colectivă a NATO.

Întrevederile au reconfirmat angajamentul ferm al NATO pentru apărarea colectivă și pentru protejarea teritoriului aliat în fața amenințărilor la adresa securității.