 Ziua NATO – 5 aprilie 2026

178129 – 04042026 – Ziua NATO invită, înainte de orice, la un exercițiu de luciditate. În jurul nostru, lumea traversează o perioadă în care echilibrele se modifică repede, presiunile se multiplică, iar siguranța nu mai poate fi gândită în forme simple. Într-un asemenea timp, apartenența la o alianță de valori și de responsabilități capătă greutate reală. Ea se măsoară în seriozitatea angajamentelor, în capacitatea de a rămâne consecvenți și în puterea de a acționa împreună, transmite deputatul Rodica Plopeanu printr-un comunicat de presă.

.Pentru România, Ziua NATO are o semnificație care ține de prezent, dar și de memorie. Istoria acestui spațiu european a arătat de prea multe ori cât de scump se plătesc ezitarea, fragmentarea și iluzia că stabilitatea se menține de la sine. De aceea, alegerea solidarității euroatlantice exprimă o înțelegere matură a trecutului și o opțiune limpede pentru viitor. Există momente istorice care obligă statele să își definească locul cu demnitate și claritate. România a făcut această alegere și o onorează.

NATO rămâne cadrul în care securitatea comună primește consistență politică, strategică și morală. Articolul solidarității dintre aliați are forța unui angajament viu, verificat prin fapte, prin continuitate și prin încredere reciprocă. Într-o epocă în care amenințările pot avea chipuri diferite: de la agresiune militară la presiune economică, atacuri cibernetice, dezinformare sau tentative de subminare a coeziunii democratice, răspunsul cere minte limpede, instituții solide și cooperare autentică.

În centrul acestei cooperări se află valorile democratice. Libertatea, statul de drept, respectul pentru demnitatea umană și pentru ordinea internațională bazată pe reguli nu sunt formule decorative ale discursului public. Din ele se nasc încrederea între parteneri, rezistența societăților și legitimitatea acțiunii comune. Atunci când aceste valori sunt apărate cu seriozitate, securitatea capătă fundație. Atunci când sunt tratate superficial, vulnerabilitatea se extinde dincolo de frontiere.

Ziua NATO vorbește, totodată, despre felul în care înțelegem responsabilitatea colectivă. În interiorul unei alianțe puternice, nimeni nu rămâne singur, dar nimeni nu poate rămâne pasiv. Fiecare stat contribuie la soliditatea întregului prin propriile decizii, prin investiția în apărare, prin reziliența instituțională, prin calitatea parteneriatelor și prin respectul față de angajamentele asumate. Această logică a contribuției reciproce dă substanță solidarității și transformă cooperarea într-o formă concretă de siguranță.

România privește această apartenență cu deplină conștiință a rolului său. Poziția noastră strategică, experiența ultimelor decenii și realitățile regiunii noastre cer responsabilitate, echilibru și profesionalism. În același timp, cer o voce fermă, lipsită de excese, dar sigură pe valorile pe care le susține. În actualul context geopolitic, calmul și claritatea devin la fel de importante ca determinarea. Diplomația, capacitatea de descurajare, cooperarea aliată și apărarea democrației fac parte din aceeași arhitectură a stabilității.

De Ziua NATO reafirmăm un adevăr simplu și esențial: securitatea durabilă se construiește împreună. Se construiește prin seriozitate, prin loialitate față de parteneri și prin respect pentru lecțiile istoriei. Se construiește atunci când libertatea este apărată fără retorică inutilă, cu decență, cu fermitate și cu simțul răspunderii față de generațiile care vin.

În această zi, România își reafirmă angajamentul față de Alianța Nord-Atlantică, față de valorile democratice și față de ideea unei păci apărate prin unitate și discernământ. Istoria ne cere memorie. Prezentul ne cere maturitate. Viitorul va depinde de măsura în care vom ști să rămânem solidari.