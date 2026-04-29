Ziua Veteranilor de Război, recunoștință pentru apărarea independenței, suveranității, integrității teritoriale și a intereselor României

178324 – 29042026 – Cu prilejul Zilei Veteranilor de Război, marcată anual la data de 29 aprilie, Ministerul Apărării Naționale organizează, la nivel național, ceremonii militare și religioase pentru cinstirea veteranilor de război ai României, în semn de respect pentru sacrificiile făcute pentru apărarea patriei.

În Capitală, a avut loc o ceremonie de depunere de coroane la Monumentul Eroilor Patriei, amplasat în fața Universității Naționale de Apărare „Carol I”.

Ministerul Apărării Naționale derulează, de asemenea, campania „Onor Veteranilor de Război”, ajunsă la cea de-a șasea ediție, care a început luni, 27 aprilie, la Palatul Cercului Militar Național din București, prin pregătirea și distribuirea unor cadouri pentru veteranii și văduvele de război din România.

În cel de-Al Doilea Război Mondial, România a înregistrat peste 900.000 de morți, dispăruți, prizonieri, răniți și invalizi. Armata României a continuat lupta și după eliberarea Transilvaniei de Nord, contribuind semnificativ la eliberarea Ungariei și Cehoslovaciei. În total, efortul de război a mobilizat 540.000 de militari, dintre care peste 90.000 și-au pierdut viața, aproape 60.000 au fost declarați dispăruți, iar peste 330.000 au fost răniți în luptă.

În prezent, în România mai sunt în viață 288 de veterani de război și opt văduve de război, ceea ce conferă acestei zile o semnificație profundă și o responsabilitate sporită de a le păstra vie memoria.

Titlul de veteran de război a fost introdus de regele Carol I la solicitarea supravieţuitorilor Războiului de Independență (1877-1878), prin Înalt Decret, la data de 29 aprilie 1902.

În România, Ziua Veteranilor de Război este o sărbătoare națională care a fost instituită prin Hotărârea de Guvern nr. 1222 din 2007, „În semn de recunoaștere a meritelor veteranilor de război pe câmpurile de luptă pentru apărarea independenței, suveranității, integrității teritoriale și a intereselor României”.