10 mai, Ziua Independenței Naționale a României

178400 – 09052026 – Ceremonia militară organizată în București cu prilejul sărbătoririi Zilei Independenței Naționale a României, a Zilei Victoriei în Europa și a Zilei Europei/Zilei Uniunii Europene se va desfășura duminică, 10 mai, de la ora 10.00, la Monumentul Eroilor Patriei, amplasat în fața Universității Naționale de Apărare „Carol I”.

Activități similare vor avea loc, de asemenea, în colaborare cu autoritățile locale, în municipiile reședință de județ și în localitățile din țară unde sunt amplasate monumente dedicate evenimentelor.

La 10 mai 1877, moțiunea adoptată de Adunarea Deputaților și de Senat a fost promulgată de domnitorul Carol I, devenind lege și marcând oficial nașterea statului român independent. Proclamarea independenței de stat a fost momentul de vârf al eforturilor politice și diplomatice depuse pentru eliberarea României de sub suzeranitatea otomană. Independența României a fost obținută nu doar prin mijloace politice, ci și prin luptă armată. Între aprilie 1877 și februarie 1878, Armata României s-a remarcat prin curaj și sacrificiu, contribuind decisiv la victoria împotriva Imperiului Otoman. În contextul pierderilor grele suferite de trupele ruse în Balcani, Imperiul Țarist a solicitat sprijinul țării noastre, recunoscând rolul esențial al Armatei României în schimbarea cursului războiului. Independența astfel câștigată a fost recunoscută oficial prin Tratatul de la Berlin, semnat în iulie 1878, consfințind statutul suveran al României și deschizând calea către unificarea națională și modernizarea țării.

La 8/9 mai 1945, prin capitularea necondiționată a Germaniei Naziste, s-a pus capăt celui de-Al Doilea Război Mondial pe continentul european, în urma căruia se estimează că între 22 și 25 de milioane de militari din toate națiunile implicate și-au pierdut viața. România a participat în mod activ la acțiunile militare atât în campania din Est, cât și în cea din Vest, având ca obiectiv refacerea unității naționale, grav afectată de rapturile teritoriale din vara anului 1940. După eliberarea teritoriului național, Armata României a continuat să contribuie la efortul de război alături de Națiunile Unite, trupele române acționând pe teritoriul Ungariei, Cehoslovaciei și Austriei. Sacrificiul și jertfele umane și materiale ale Armatei României, pe tot parcursul războiului, în ambele campanii, au fost considerabile, ele ridicându-se la 92.620 morți, 333.966 răniți și 367.976 de dispăruți.

La 9 mai 1950, Robert Schuman, ministrul francez al afacerilor externe, făcea o propunere istorică de cooperare pe continent, prin crearea unei Comunități a cărbunelui și oțelului, ai cărei membri urmau să-și gestioneze împreună aceste două resurse. „Declarația Schuman” este considerată a fi piatra de temelie a Uniunii Europene.