112 programe de formare profesională vor începe în iunie 2026, la nivel național

178504– 23052026 – Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă va organiza în luna iunie 2026, 112 programe de formare profesională pentru un număr de 1.793 persoane care beneficiază, conform legii, de servicii de formare profesională gratuite, organizate de agenţiile județene pentru ocuparea forţei de muncă şi a municipiului București.

Programele de formare profesională cu cele mai multe locuri disponibile vizează calificări precum: Ajutor bucătar – 172 de persoane; Lucrător comercial – 135 de persoane; Referent resurse umane – 122 de persoane; Îngrijitor spații verzi – 84 de persoane; Lucrător calificat în culturi de câmp și legumicultură – 76 de persoane; Operator introducere, validare și prelucrare date – 76 de persoane; Patiser – 67 de persoane; Electrician în construcții – 56 de persoane; Frizer – 56 de persoane; Manager resurse umane – 56 de persoane.

Cele mai multe cursuri se vor organiza în municipiul București (pentru 266 de persoane), județul Suceava (pentru 108 de persoane) și județul Prahova (pentru 95 de persoane).

Pentru detalii, cei interesaţi se pot adresa agenţiei teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă în a cărei rază au domicliul sau reşedinţa sau pot vizualiza oferta de cursuri pe www.anofm.ro, la secţiunea “Persoane fizice/Cursuri de formare profesională”.