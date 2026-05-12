12 mai, Ziua Internațională a Asistentului Medical

178421 – 12052026 – Ziua Internațională a Asistentului Medical este marcată anual la data de 12 mai, în semn de recunoaștere a contribuției fundamentale a asistenților medicali la sănătatea publică, siguranța pacienților și funcționarea eficientă a serviciilor de sănătate. Această zi reprezintă un moment de reflecție și apreciere pentru toți profesioniștii care, prin competență, responsabilitate și devotament, susțin zi de zi actul medical și oferă îngrijire pacienților în cele mai diverse și dificile contexte. Asistenții medicali sunt piloni esențiali ai sistemului sanitar, iar rolul lor depășește cu mult atribuțiile profesionale, însemnând empatie, echilibru și sprijin uman permanent, transmite printr-un comunicat de presa deputatul Nicolae-Adrian Bara..

Tema Zilei Internaționale a Asistentului Medical 2026, „Asistenți medicali împuterniciți salvează vieți” oferă un cadru strategic pentru dialog, reflecție și acțiune, atât la nivel național, cât și internațional, în vederea consolidării profesiei și a viitorului îngrijirilor medicale. Mesajul central al ediției din acest an subliniază faptul că impactul salvator al profesiei poate fi maximizat doar prin susținere și împuternicire profesională reală, concretizate în condiții de muncă sigure și echitabile, recunoașterea și utilizarea deplină a competențelor profesionale, precum și prin creșterea autorității și influenței asistenților medicali în procesul decizional din domeniul sănătății,

În acest context, este necesară continuarea eforturilor pentru dezvoltarea unui sistem de sănătate modern, rezilient și echitabil, în care personalul medical să beneficieze de respect, stabilitate profesională, oportunități de formare continuă și perspective reale de dezvoltare. Investiția în resursa umană din sănătate trebuie să rămână o prioritate, iar politicile publice în domeniu trebuie să răspundă provocărilor actuale, inclusiv deficitului de personal medical și presiunilor generate de schimbările sociale și demografice.

Astăzi, mai mult ca oricând, este important să reafirmăm rolul strategic al asistenților medicali în arhitectura sistemului de sănătate și în protejarea vieții și demnității umane. Profesionalismul, empatia și dedicarea lor contribuie decisiv la calitatea actului medical și la încrederea cetățenilor în serviciile de sănătate.