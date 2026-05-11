15 iunie 2026,  termenul limită de depunere a declarațiilor de avere și de interese

178412 – 11052026 – Luni, 15 iunie 2026, este ultima zi în care persoanele prevăzute la art. 1 din Legea nr. 176/2010, cu modificările și completările ulterioare, au obligația să depună declarațiile de avere și de interese anuale.

Persoanele prevăzute de lege au obligația de a completa și depune declarațiile de avere și de interese în format electronic, exclusiv prin intermediul platformei e-DAI, disponibilă pe pagina de Internet a Agenției la adresa https://integritate.eu/edai/.

ANI reamintește dispozițiile art. 21, alin. (3) din Legea nr. 176/2010, potrivit cărora deponenții completează, depun și transmit declarații de avere și de interese certificate exclusiv cu semnătură electronică calificată prin sistemul electronic e-DAI, începând cu data de 01 ianuarie 2024.

De asemenea, conform Deciziei nr. 297 din 29 mai 2025 emisa de către Curtea Constituțională a României, precizăm că declarațiile de avere și de interese nu se mai publică pe paginile de internet ale instituțiilor, nici pe portalul Agenției Naționale de Integritate. Totodată, in acord cu considerentele deciziei anterior amintite, deponenții nu mai au obligația de a completa declarațiile cu date și informații privind soțul/soția și copiii majori.

Agenția Națională de Integritate nu primește declarații de avere și de interese în format hârtie sau semnate olograf, iar toate declarațiile depuse astfel vor fi considerate a fi nedepuse în conformitate cu prevederile legale.