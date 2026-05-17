17 percheziții desfășurate de polițiștii din Ilfov, la persoane cercetate pentru tulburarea oridinii și liniștii publice și nerespectarea regimului armelor și munițiilor

17 percheziții desfășurate de polițiștii din Ilfov, la persoane cercetate pentru tulburarea...

178460 – 18052026 – La data de 18 mai 2026, polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Ilfov, sub supravegherea procurorului de caz din cadrul Parchetul de pe lângă Judecătoria Cornetu, efectuează 17 percheziții domiciliare în județele Ialomița, Ilfov și Călărași, precum și în municipiul București, într-o cauză penală privind săvârșirea infracțiunilor de tulburarea ordinii și liniștii publice, nerespectarea regimului armelor și munițiilor și lovirea sau alte violențe.

În cauză sunt vizate mai multe persoane cercetate în activitatea infracțională, urmând a fi executate 5 mandate de aducere.

Totodată, în urma perchezițiilor domiciliare efectuate până în acest moment, au fost descoperite și ridicate, de către polițiști, un pistol și mai multe obiecte tăietoare-înțepătoare și contondente.

Activitățile sunt desfășurate cu sprijinul polițiștilor din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, jandarmilor din cadrul Brigăzii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei și cei ai Inspectoratului de Jandarmi Județean Ilfov.

Cercetările sunt continuate pentru stabilirea întregii situații de fapt, identificarea tuturor persoanelor implicate și dispunerea măsurilor legale care se impun.