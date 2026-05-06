6 sate vor reprezenta România la Best Tourism Villages

178543 – 28052026 – Șase localități din România vor participa în acest an la concursul internațional Best Tourism Villages, organizat de Organizația Mondială a Turismului – UN Tourism, reprezentând o recunoaștere a potențialului turistic rural și a eforturilor de dezvoltare sustenabilă din comunitățile românești.

Selecția a fost realizată de specialiști din cadrul Ministerului Economiei (MEDAT), care coordonează participarea României la această competiție globală.

Trei localități vor concura pentru prima dată la nivel internațional:

Vama Buzăului – județul Brașov

Rimetea – județul Alba

Jieț – județul Hunedoara

Alături de acestea, trei localități cu experiență în competiție vor candida din nou la titlul de Best Tourism Village:

Albac – județul Alba

Jurilovca – județul Tulcea

Vânători-Neamț – județul Neamț.

Satele turistice selectate au îndeplinit criteriile de evaluare care vizează resursele culturale și naturale, promovarea și conservarea patrimoniului cultural, sustenabilitatea economică, socială și de mediu, dezvoltarea turismului și integrarea în lanțul valoric, guvernanța și prioritizarea turismului la nivel local, infrastructura și conectivitatea, sănătatea, siguranța și securitatea, precum și materialele de prezentare.

Best Tourism Villages este o inițiativă la nivel mondial prin care sunt evidențiate localitățile unde turismul contribuie la păstrarea culturii și tradițiilor, celebrarea diversității, crearea de oportunități economice și salvgardarea biodiversității.

La nivel internațional, comisia stabilită de UN Tourism evaluează localitățile înscrise și desemnează câștigătorii titlului de Best Tourism Village sau le include în Programul Upgrade, prin care beneficiază de suport din partea UN Tourism și a partenerilor pentru îmbunătățirea domeniilor de activitate. Ambele nominalizări presupun includerea în Rețeaua Best Tourism Villages.

În prezent, din țara noastră sunt incluse în Rețeaua Best Tourism Villages următoarele localități:

Rășinari (județul Sibiu) – desemnat Best Tourism Village în 2022

Ciocănești (județul Suceava) – inclus în Programul Upgrade în 2023

Breb (județul Maramureș) – inclus în Programul Upgrade în 2024

Polovragi (județul Gorj) – inclus în Programul Upgrade în 2024.