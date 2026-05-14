80 de milioane de lei, pentru o platformă digitală de mediu

178432 – 14052026 – Ministerul Mediului începe procedurile de achiziție pentru dezvoltarea noii platforme naționale de digitalizare a procedurilor de mediu. Finanțat prin fonduri europene (peste 80 de milioane de lei) va permite digitalizarea completă a fluxurilor administrative privind evaluarea impactului asupra mediului pentru planuri, programe și proiecte publice sau private, reducerea timpilor de procesare, creșterea transparenței și simplificarea interacțiunii dintre instituții, beneficiari și public.

Noua platformă va integra funcționalități avansate pentru procesarea solicitărilor și documentelor, managementul documentelor și al fluxurilor de lucru, colaborare și comunicare între utilizatori, raportare și business intelligence, gestionarea accesului și a rolurilor, precum și integrarea semnăturii electronice și a altor sisteme informatice publice. Sistemul va putea fi utilizat inclusiv de pe telefoane mobile și tablete și va fi găzduit în infrastructura cloud existentă a STS.

Valoarea componentei dedicate dezvoltării platformei informatice este de peste 41,4 milioane de lei, iar proiectul include, de asemenea, activități de management, audit tehnic și financiar, monitorizare și publicitate.