Acțiune a Gărzii de Coastă pentru combaterea braconajului piscicol pe fluviul Dunărea

178437 – 14052026 – Polițiștii de frontieră din cadrul Gărzii de Coastă au desfășurat o nouă acțiune pentru prevenirea și combaterea braconajului piscicol pe fluviul Dunărea, în zona localității Hârșova – Vadu Oii, județul Constanța, în urma căreia au fost depistate cinci persoane implicate în activități ilegale de pescuit, fiind ridicate mai multe ambarcațiuni, motoare și unelte de pescuit interzise.

În data de 12 mai 2026, poliţiştii de frontieră din cadrul Gărzii de Coastă au desfășurat o acțiune specifică pe raza localității Hârșova (Vadu Oii), județul Constanța, în vederea identificării și prinderii în flagrant a persoanelor care desfășurau activități de pescuit ilegal, nedeclarat și nereglementat pe fluviul Dunărea.

În urma activităților desfășurate, au fost identificate cinci persoane care practicau activități ilegale de pescuit. Totodată, colegii noştri au ridicat, în vederea continuării cercetărilor, patru ambarcațiuni, patru motoare de ambarcațiune, plase de pescuit de diferite dimensiuni, precum și plase monofilament.

De asemenea, la malul apei a fost descoperit un exemplar de sturion, cu lungimea de aproximativ 1,3 metri, precum și alte cantități de pește. Întreaga captură piscicolă a fost redată mediului natural.

Polițiștii de frontieră continuă cercetările pentru stabilirea întregii activități infracționale și dispunerea măsurilor legale care se impun, sub coordonarea parchetului competent.