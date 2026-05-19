AEP a început consultările cu partidele politice privind reforma legislației electorale

178463 – 19052026 – Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) începe consultările privind reforma legislației electorale, proces care va include întâlniri cu grupurile partidelor politice parlamentare, reprezentanți ai societății civile, ai mediului academic, experți în domeniul electoral și reprezentanți ai structurilor asociative din administrația publică locală.

Consultările cu partidele politice parlamentare au început luni, 18 mai 2026, și vor continua în perioada următoare, prima întâlnire având loc cu parlamentari ai Grupului PACE – Întâi România, grup care are în prezent 15 parlamentari în Parlamentul României. Joi, 21 mai a.c., vor avea loc consultări cu reprezentanții societății civile.

În cadrul acestor consultări sunt analizate principalele proiecte legislative aflate în lucru la nivelul AEP referitoare la finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, transparența și vizarea unui public-țintă în publicitatea politică, proiectul de lege privind partidele politice și proiectul de lege privind organizarea și funcționarea Autorității.

Procesul de reformă legislativă inițiat de AEP are ca obiective creșterea transparenței finanțării politice, consolidarea mecanismelor de control și integritate electorală, digitalizarea procedurilor administrative, simplificarea normelor electorale și adaptarea legislației la noile forme de comunicare și publicitate politică.

În perioada următoare va fi constituit un comitet consultativ pentru reformă electorală, format din reprezentanți ai mediului academic, specialiști în domeniile drept administrativ, științe politice și științe juridice, care vor contribui la elaborarea și armonizarea propunerilor legislative. Comitetul consultativ va funcționa ca platformă de expertiză și dialog profesional, având rolul de a susține un proces legislativ transparent și fundamentat tehnic.

După finalizarea lor, proiectele legislative vor fi supuse dezbaterii publice și procedurilor legislative.