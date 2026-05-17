ALERTĂ DE FRAUDĂ: ”Amendă prin SMS” – O nouă tentativă de înșelătorie!

178452 – 17052026 – Ministerul Transporturilor și Infrastructurii (MTI) trage un semnal de alarmă cu privire la o 𝐜𝐚𝐦𝐩𝐚𝐧𝐢𝐞 𝐝𝐞 𝐭𝐢𝐩 𝐟𝐫𝐚𝐮𝐝ă 𝐩𝐫𝐢𝐧 𝐒𝐌𝐒 care vizează cetățenii români în aceste zile.

Cum funcționează capcana?

Primești un mesaj alarmist (adesea prin iMessage sau SMS) de la un număr necunoscut (ex: prefix de Filipine +63), care te anunță că ai „încălcări ale regulilor de circulație”. Escrocii te amenință cu penalități de 30% dacă nu plătești urgent și îți oferă un link fals către o pagină care imită site-ul de plăți oficial.

CE TREBUIE SĂ ȘTII:

MTI NU TRIMITE SMS-uri de plată: Ministerul Transporturilor și Infrastructurii nu are atribuții de amendare a șoferilor și nu solicită niciodată plăți prin mesaje text.

Atenție la link-uri: Site-ul din imagine (ghisaul.lat) este un SITE CLONĂ. Platforma oficială este www.ghiseul.ro!

Urgența falsă: Mesajele care te presează să plătești „până la miezul nopții” sunt un semn clar de fraudă. Infractorii vor să te facă să acționezi sub impulsul momentului.

CE SĂ FACI DACĂ PRIMEȘTI MESAJUL?

NU da click pe link-ul primit!

NU introduce datele cardului bancar sau date personale pe site-uri suspecte.

Blochează numărul de telefon imediat.

Șterge conversația și avertizează-ți apropiații.

Siguranța ta online depinde de vigilență! Dacă ai căzut victimă și ai introdus datele cardului, sună imediat la bancă pentru a bloca instrumentul de plată.