AMOFM  București organizează Bursa Locurilor de Muncă ȋn data de 12 mai 2026

178370 – 06052026 – Agenția Municipală pentru Ocuparea Forței de Muncă București va organiza, în data de 12 mai 2026, Bursa Locurilor de Muncă, în intervalul orar 08³⁰ – 13⁰⁰. Evenimentul va avea loc la Palatul Național al Copiilor, situat pe Bulevardul Tineretului nr. 8–10, Sector 4, București.

Obiectivul principal al acestui eveniment îl constituie creșterea gradului de ocupare a forței de muncă, prin facilitarea corelării cererii cu oferta de pe piața muncii și prin asigurarea unui cadru de interacțiune directă între angajatori și persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă. Evenimentul reprezintă o oportunitate atât pentru angajatori, cât și pentru persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă, de a identifica în mod direct soluții de angajare și de a cunoaște oferta actuală de pe piața muncii.

Participarea la acest eveniment este gratuită.

Angajatorii care dispun de locuri de muncă vacante și doresc să participe la Bursa Locurilor de Muncă sunt invitați să transmită situația locurilor de muncă disponibile până la data de 07 mai 2026, inclusiv, la sediul A.M.O.F.M. București din Str. Spătaru Preda nr. 12, Sector 5, e-mail: amofm.buc@anofm.gov.ro, precum și la agențiile de sector.