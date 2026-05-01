AMOFM București organizează Bursa Locurilor de Muncă ȋn data de 12 mai 2026

178342 – 01052026 – Agenția Municipală pentru Ocuparea Forței de Muncă București va organiza, în data de 12 mai 2026, Bursa Locurilor de Muncă, în intervalul orar 08³⁰ – 13⁰⁰. Evenimentul va avea loc la Palatul Național al Copiilor, situat pe Bulevardul Tineretului nr. 8–10, Sector 4, București.

Obiectivul principal al acestui eveniment îl constituie creşterea gradului de ocupare, prin corelarea cererii cu oferta de locuri de muncă, existând posibilitatea interacţiunii directe dintre angajator şi solicitantul locului de muncă. Bursa Locurilor de Muncă reprezintă o oportunitate entru toți cei aflați în căutarea unui loc de muncă interesați, de a cunoaște mai bine piața muncii și oferta de locuri de muncă vacante.

Participarea la acest eveniment este gratuită.

Angajatorii care dispun de locuri de muncă vacante și sunt interesați să participe la Bursa Locuri de Muncă, pot depune situația privind locurile de muncă vacante la AMOFM Bucureşti, din str. Spătaru Preda nr.12, sector 5, e-mail: amofm.buc@anofm.gov.ro, precum şi la agențiile de sector.