ANAF Antifraudă a identificat un prejudiciu de peste 12 milioane lei cauzat prin subdeclararea muncii prestate de o societate din domeniul serviciilor de pază

178364 – 06052026 – ANAF a descoperit o firmă din județul Iași care a prejudiciat bugetul general al statului prin prestarea de servicii de pază și protecție fără îndeplinirea obligațiilor fiscale corespunzătoare forței de muncă utilizate.

Verificările au relevat neconcordanțe majore între volumul activității desfășurate, respectiv numărul de ore de pază corespunzătoare contractelor încheiate și obligațiile fiscale declarate în ceea ce privește salariile.

Pentru a profita de prevederile legale conform cărora de la data deschiderii procedurii insolvenței, se suspendă de drept toate măsurile de executare silită pentru recuperarea creanțelor fiscale datorate, societatea a solicitat în data de 27 august 2024 intrarea în insolvenţă deși activitatea acesteia a crescut considerabil în perioada ianuarie 2024 – decembrie 2025, în condițiile în care numărul de salariaţi s-a majorat de la 68 la 264 salariaţi.

Pe tot parcursul verificărilor, contribuabilul a refuzat în mod sistematic să colaboreze pentru stabilirea situației de fapt și nu a pus la dispoziția organelor de control documentele financiar-contabile solicitate pentru clarificarea stării de fapt fiscale.

În cadrul acțiunii s-a constatat că pentru acoperirea serviciilor prestate și facturate beneficiarilor, societatea a utilizat forţă de muncă care a lucrat suplimentar pe întreaga perioadă verificată, dar în declarațiile D112 depuse, angajații au fost înregistrați în mod fals chiar și cu 8 ore lucrate într-o lună. Din verificarea operațiunilor bancare, s-au constatat retrageri masive de numerar cu scopul declarat de plată a unor salarii, fără ca aceste sume să se regăsească în declarațiile fiscale depuse, societatea declarând doar 15% din obligațiile fiscale reale datorate.

Astfel, societatea nu a reținut și nu a virat impozitele și contribuțiile salariale, cu scopul de a se sustrage de la îndeplinirea obligațiilor fiscale, prejudiciind bugetul general consolidat al statului cu suma de 12,4 milioane de lei.

În acest caz, ANAF va sesiza parchetul. – sursa ANAF