ANCOM a găzduit Forumul pentru Comunicații Digitale și Media 2026

178552 – 29052026 – Cu sprijinul Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor din cadrul Camerei Deputaților, ANCOM a organizat la Palatul Parlamentului, prima ediție a Forumului pentru Comunicații Digitale și Media 2026. Desfășurat sub egida Institutului Internațional de Comunicații (International Institute of Communications – IIC), evenimentul a constituit o platformă de dialog privind provocările și oportunitățile transformării digitale, de la dezvoltarea rețelelor digitale de nouă generație, conectivitatea prin satelit, reziliența cibernetică până la impactul inteligenței artificiale, reglementarea serviciilor digitale și viitorul sectorului media.

Experții au abordat principalii piloni ai economiei digitale:

Conectivitatea viitorului: Au fost abordate perspectivele de dezvoltare a rețelelor 5G, interoperabilitatea infrastructurii și politicile de spectru necesare pentru reducerea decalajelor de conectivitate dintre mediul urban și cel rural. Discuția, moderată de vicepreședintele ANCOM, Pavel Popescu, i-a reunit pe președintele BEREC 2026, președintele autorității de reglementare din Turcia, precum și reprezentanții Digi Romania și Orange Romania.

Integrarea comunicațiilor spațiale: Un punct central l-au reprezentat rețelele non-terestre și conectivitatea prin satelit, fiind analizată integrarea serviciilor prin satelit în politicile naționale de comunicații electronice. Au contribuit la discuții Vodafone Romania, Amazon, SpaceX, Agenția Spațială Română și ANCOM.

Securitate și reziliență: În contextul cerințelor Directivei NIS2, discuțiile au vizat gestionarea riscurilor în lanțurile de aprovizionare și colaborarea transfrontalieră pentru protejarea infrastructurilor critice împotriva amenințărilor cibernetice complexe, amplificate de inteligența artificială. Panelul a reunit atât instituții precum DNSC, Centrul Național Cyberint, autoritatea de reglementare din Slovenia, cât și reprezentanți ai Cisco, Orange Romania și Universitatea POLITEHNICA București.

Inteligența artificială: Participanții au analizat echilibrul dintre reglementare și susținerea competitivității ecosistemelor de inteligență artificială, precum și instrumentele necesare pentru supravegherea infrastructurilor critice, inclusiv centrele de date și tehnologiile cloud de înaltă performanță. În panelul moderat de Universitatea POLITEHNICA București au participat reprezentanți ai ICI București, Ericsson, Google, Nokia și ASRO. De asemenea, UiPath a evidențiat impactul noilor tehnologii asupra transformării proceselor de business și a modelelor operaționale, dar și rolul politicilor publice în sprijinirea inovației.

Serviciile digitale: Autoritățile din Albania, Barbados, Norvegia și România, alături de Netflix, au împărtășit experiența din implementarea, respectiv aplicarea Regulamentului privind serviciile digitale (DSA), cu accent pe siguranța minorilor în mediul online.

Concurența pe piețele digitale: Dialogul dintre Frontier Economics și președintele Consiliului Concurenței a analizat eficacitatea inițiativelor ex ante și ex post în raport cu caracterul global al marilor platforme digitale, precum și rolul cooperării naționale, regionale și internaționale în combaterea practicilor anticoncurențiale.

Viitorul sectorului media: Discuțiile au vizat protejarea pluralismului media în contextul Regulamentului european privind libertatea mass-mediei (EMFA), combaterea dezinformării și alfabetizarea digitală, cu participarea TVR, Radio România, precum și a autorităților de reglementare în domeniul media din Columbia, Croația, Republica Moldova și România.

Forumul a debutat cu o masă rotundă dedicată autorităților de reglementare, prilej pentru un schimb de experiență privind adaptarea cadrului de reglementare la noile evoluții tehnologice și digitale.