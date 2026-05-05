Antifrauda a confiscat 4,51 mil. de lei proveniți din comerț neautorizat cu aur

A.R.
Anaf

178355 – 05052026 –  În urma analizelor de risc fiscal în domeniul comercializării metalelor prețioase, inspectorii ANAF Antifraudă București au identificat opt firme din județul Prahova de la care au dispus confiscarea a 4,51 mil de lei, deoarece au topit în lingouri aproape 12 kilograme de aur, pe care l-au vândut apoi fără autorizație.

În perioada martie – aprilie 2026, inspectorii fiscali au verificat respectarea legislației privind evidența, proveniența și comercializarea bunurilor din metale prețioase și au constatat lipsa documentelor de proveniență a mărfurilor deținute, prelucrarea metalelor prețioase sub formă de lingouri sau comercializarea fără autorizație legală.

S-au dat amenzi totale de 105.000 de lei, confiscarea a 28,66 g bijuterii din aur și diamante în valoare de 26.154 de lei și confiscarea sumei de 4.511.837 de lei, contravaloarea celor aproape 12 kg aur, comercializate sub formă de lingouri.

