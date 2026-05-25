Antonescu, atac dur la Bolojan și Ciucu

178514– 25052026 – Crin Antonescu, fost președinte al PNL, a lansat un atac dur la adresa actualei conduceri a PNL, acuzându-i pe Ilie Bolojan și Ciprian Ciucu că încearcă să rescrie istoria partidului și să se prezinte drept inițiatorii unei „noi revoluții” liberale.

Acesta susține că PNL este tratat ca un partid „renăscut”, ignorând contribuțiile și reformele realizate de-a lungul anilor.

Într-un mesaj postat pe pagina de Facebook, Crin Antonescu a descris evenimentul organizat pentru marcarea celor 151 de ani de liberalism în România drept o „ședință de auto-flagelare”, afirmând că actuala conducere încearcă să prezinte partidul ca pe o formațiune compromisă până la apariția noii echipe de conducere.

El a susținut că marile momente din istoria liberalilor – reformele din perioada CDR, introducerea cotei unice, aderarea României la Uniunea Europeană și victoriile electorale anterioare – sunt ignorate în discursul actual.

” „Revoluții”, „reforme”, „democrație”, „stat de drept”, „bună guvernare”, „respect pentru români”, bla-bla. Toate încep cu fiecare „salvator” care se naște pe plaiurile țării. Tovarășul Nicolae Ceaușescu a denunțat „greșelile” și chiar „abuzurile” epocii Gheorghiu-Dej, fără să ne spună ce făcea el, mare fruntaș comunist, când se petreceau cele mai cumplite crime din istoria României. Tovarășul/Domnul Ion Iliescu ne-a vorbit despre „întinarea nobilelor idealuri ale socialismului” de către „tiran”, fără să precizeze când și cum s-a opus, ca membru CC al PCR. În 2004, Băsescu și Alianța DA au celebrat „prima” victorie a democrației, de parcă Emil Constantinescu și guvernele CDR-PD (cu Băsescu membru plin) nu existaseră. Etc., etc. Acum, cu Bolojan în frunte, un PNL mizer până mai ieri, nou-născut în momentul de față (deși exact cu aceiași oameni), să te ții „modernizare” și „reforme”.

Nu contează că acest PNL a existat, a guvernat, a modernizat și reformat câte ceva și înainte de iluminarea bolojenistă (chiar și cu dl. Bolojan în rândurile sale). Nu contează că a fost, în CDR, co-autor al primelor mari reforme în România post-comunistă și al orientării decisive spre Vest. Nu contează că un guvern PNL (Tăriceanu) a luat măsuri fundamental liberale și reformatoare (vezi doar cota unică de impozitare) și a încheiat cu succes aderarea României la UE. Nu contează că un PNL singur (nu „breloc”) a fost capabil să mă susțină, în 2009, împotriva a doi coloși electorali (Băsescu/servicii/DNA/PD, de o parte, un enorm PSD de alta) și am obținut, totuși, 20% la prezidențiale. Fără securiști, fără propagandă, împotriva lor. (A propos, Ciucu și Bolojan, când obțineți vreunul două milioane de voturi, cu securiști, cu propagandă, anunțați-mă!). Nu contează că PNL a făcut o alianță la paritate (nu „breloc”) cu PSD, obținând cea mai mare victorie electorală și dând (tot la paritate) un guvern Ponta care a fost un guvern BUN (vezi doar TVA, Cod fiscal, investiții, drepturi financiare restituite multor români). Nu contează că atunci când comportamentul conducerii PSD (Ponta-Ghiță) a devenit inacceptabil, am avut curajul să conving PNL să ieșim de la guvernare, să îmi asum personal eșecul unui mare proiect și să las un PNL capabil să fuzioneze prin absorbție cu o forță ca PDL și apoi să câștige alegerile prezidențiale din 2014. Nu contează nimic. Istoria PNL e făcută de propaganda zilei. Totul începe azi, iar „mizeria” asta de PNL va deveni (după ce va fi curățată de către Ciucu) demnă de măreția lui Bolojan și va face „modernizare” și „reformă” în România”, a scris Antonescu pe Facebook.

Fostul lider liberal i-a întrebat direct pe Ilie Bolojan și Ciprian Ciucu unde se aflau în perioadele în care PNL lua decizii controversate și cum poate actuala conducere să se delimiteze de trecut, în condițiile în care a făcut parte din structurile partidului.

Antonescu a afirmat că transformarea bruscă a unor foști membri ai sistemului politic în „reformatori” și „aprinzători de lumini” reprezintă o încercare de a reseta imaginea partidului prin propagandă politică.