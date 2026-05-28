Anunțul ”decisiv” și ”crucial” – mai târziu

178545 – 28052026 – Anunțul ”decisiv” și ”crucial” privind desemnarea unui prim-ministru care să formeze o nouă echipă guvernamentală se amână pentru săptămâna viitoare, după ce românii vor sărbători Rusaliile și vor marca Ziua Internațională a Copilului. O spune chiar Eugen Tomac, președintele PMP, istoric de meserie, despre care s-a spus în ultimele zile în spațiul public că ar fi o primă variant de ”premier tehnocrat” luată în considerare de președintele Nicușor Dan.

”Deocamdată, să ne bucurăm de sărbători”, a răspuns Eugen Tomac, miercuri, la Palatul Cotroceni, întrebărilor puse de ziariști.

Chiar dacă președinții PSD, PNL, USR și UDMR au vorbit respectuos despre liderul PMP, aceștia nu îl doresc în fruntea unui guvern, numit de unii ”tehnocrat” sau ”independent”. Tomac conduce un partid neparlamentar, este considerat ”un soldat credincios al preşedintelui Băsescu”, este pentru a doua oară consilier prezidențial și ales europarlamentar pe listele USR. Așa că nu are cum să fie agreeat de liderii partidelor parlamentare.

Conform Constituției României, președintele cheamă la consultări liderii tuturor partidelor politice parlamentare. Dacă un partid are majoritatea absolută, acesta va propune candidatul. În caz contrar, președintele negociază și alege persoana cu cele mai mari șanse de a forma o majoritate parlamentară.