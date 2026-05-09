Atenție la fraudele online cu „amenzi de circulație” false!

178398 – 09052026 – Potențialele victime primesc un SMS care pretinde că provine de la platforma Ghiseul.ro sau de la o autoritate oficială și care informează despre o presupusă amendă restantă. Mesajul include un link către o pagină frauduloasă care imită aspectul unei platforme reale.

Odată accesat link-ul, utilizatorului i se solicită introducerea numărului de înmatriculare al vehiculului. Ulterior, pagina afișează faptul că a fost „identificată” o amendă asociată acelui număr și solicită achitarea rapidă a unei sume, de exemplu 150 lei.

În realitate, scopul atacatorilor este colectarea datelor personale și financiare ale utilizatorilor. Introducerea datelor bancare pe aceste pagini poate duce la compromiterea conturilor și la pierderi financiare.

Indicii ale tentativei de fraudă:

* domenii suspecte sau fără legătură cu instituția oficială

* formulări alarmante și presiune privind termenul-limită: „Plățile restante multiple pot duce la remorcarea vehiculului dumneavoastră”

* solicitarea accesării urgente a unui link

* instrucțiuni neobișnuite precum „răspunde cu 1” pentru activarea link-ului

Recomandări:

* nu accesa link-uri suspecte primite prin astfel de mesaje

* verifică informațiile exclusiv pe site-urile oficiale ale instituțiilor

* nu introduce date personale sau bancare în pagini suspecte

* raportează tentativele de fraudă la 1911 sau prin Platforma Națională de Raportare a Incidentelor de Securitate Cibernetică: pnrisc.dnsc.ro

Pentru protecție suplimentară, instalează extensia DNSC Blacklist Protection: un scut invizibil care te avertizează atunci când accesezi domenii periculoase sau frauduloase.