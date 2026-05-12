Atenție la „Litoralul pentru Toți”: prețurile sunt pentru o persoană

Federația Patronatelor din Turismul Românesc, FPTR, anunță lansarea celei de-a 48-a ediții a programului social „Litoralul pentru Toți”.

Ediția 48 a programului se desfășoară în perioada 3 mai și 21 iunie 2026. În program sunt incluse unități de cazare de 2, 3 și 4 stele din stațiunile de pe litoralul românesc, cu oferte variate, adaptate mai multor categorii de turiști și bugete.

Cu tarife care pornesc de la 42 lei/persoană/noapte, programul oferă variante accesibile în toate stațiunile participante:

Eforie Nord, tarifele pornesc de la 42 lei pentru cazare fără masă, 90 lei cazare cu mic dejun, 253 lei cazare cu all inclusive

Neptun Olimp, tarifele pornesc de la 48 lei, 121 lei cazare cu mic dejun și 256 lei cazare cu all inclusive;

Eforie Sud, tarifele pornesc de la 52 lei pentru cazare fără masă, 102 lei cazare cu mic dejun și 261 lei cazare cu all inclusive;

Mamaia, tarifele pornesc de la 62 lei pentru cazare fără masă, 78 lei cazare cu mic dejun și 275 lei cazare cu all inclusive;

Jupiter, tarifele pornesc de la 71 lei pentru cazare fără masă, 157 lei cazare cu demipensiune și 223 lei cazare cu all inclusive;

Venus, tarifele pornesc de la 83 lei pentru cazare fără masă, 121 lei cu cazare mic dejun și 256 lei cazare cu all inclusive;

Saturn, tarifele pornesc de la 88 lei pentru cazare fără masă și 286 lei cazare cu all inclusive;

Costinești, tarifele pornesc de la 94 lei pentru cazare fără masa, 291 lei cazare cu all inclusive;

În Mamaia Nord, tarifele pornesc de la 122 lei pentru cazare fără masă, 160 lei cazare cu mic dejun, 318 lei cazare cu all inclusive.

Pentru prima dată în ultimii ani, programul marchează o diversificare vizibilă a unităților participante, de la apartamente și hoteluri de 2 stele, până la unități de cazare de 5 stele.

Lista hotelurilor participante va fi publicată în curând pe site-ul oficial al FPTR. Pachetele pot fi achitate inclusiv cu vouchere de vacanță, în condițiile acceptate de fiecare unitate sau partener de vânzare.