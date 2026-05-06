AUR s-a răzgândit: vrea funcția de premier pentru Georgescu sau Simion

178367 – 06052026 – Deși înaintea moțiunii de cenzură liderii AUR spunea că nu doresc să guverneze, mai ales alături de PSD, fiind doar o alinață de conjunctură cu această formațiune, pentru a da jos Guvernul Bolojan, acum aceștia s-au răzgândit. Cer funcția de prim-ministru, pentru Călin Georgescu sau pentru George Simion, condiție pentru a intra la guvernare.

Într-o conferință de presă, el a reamintit decizia de acum șase luni a partidului de a face toate demersurile pentru ca executivul condus de Ilie Bolojan să fie demis.

”Iată-ne în punctul în care această guvernare a căzut. Așteptarea imensă care exista în societate pentru ca acest guvern, care a tăiat numai de la categoriile vulnerabile, care și-a bătut joc de pensionari, de mame, de veterani, să plece acasă, acest guvern al sărăciei”, a spus Simion.

George Simion a precizat că AUR va participa la consultări la Palatul Cotroceni doar dacă sunt reale, cu soluții pentru ieșirea din criză.

Pentru funcția de prim-ministru AUR i-ar propune pe Călin Georgescu sau George Simion, numai că în privinșa primului ar fi vorba de un premier ”tehnicrat”, acesta nefiind înregimentat politic.

După cum se știe, președintele Nicușor Dan a exclus în intervențiile sale o guvernare din care să facă parte AUR.