Bucureștiul găzduiește Summitul B9 și al țărilor nordice. Zelenski și Mark Rutte participă la reuniune

178404 – 11052026 – Președintele Nicușor Dan va găzdui miercuri summit-ul formatului București 9 și al țărilor nordice, cel mai important eveniment geopolitic de la București anul acesta.

La reuniune vor participa 15 șefi de stat și înalți demnitari, printre care secretarul general al NATO, Mark Rutte, președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, dar si președinții Cehiei, Finlandei și statelor baltice. Statele Unite ale Americii vor fi reprezentate de Subsecretarul de Stat pentru controlul armamentelor și securitate internațională, Thomas DiNanno.

Evenimentul va fi coprezidat de președintele Poloniei, Karol Nawrocki. Tema discutiilor va fi securitatea transatlantică.

Formatul B9 a fost inițiat de România și Polonia în 2015 pentru a oferi un cadru de discuții privind securitatea flancului estic al NATO.