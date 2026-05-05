Capitala are, în sfârșit, buget

178360 – 05052026 – Consiliul General al Municipiului București a aprobat bugetul Capitalei pentru 2026, în valoare de 8,5 miliarde lei, cu 1,6 miliarde lei mai mult față de anul trecut, ceea ce reprezintă o creștere de 16 %.

Pentru investiții vor fi alocate 2,7 miliarde de lei (aproape de trei ori mai mult decât în 2025, când suma a fost sub un miliard de lei). Un capitol important rămâne cel al subvențiilor: aproape 2,6 miliarde de lei. Din această sumă, 1,37 miliarde lei merg către transportul în comun, iar 1,21 miliarde lei către sistemul de termoficare.

Cheltuielile de funcționare ale aparatului PMB sunt estimate la 4 miliarde de lei (față de 4,9 miliarde anul trecut).

„Este important că avem, în sfârșit, un buget aprobat, chiar dacă a venit târziu. Bucureștiul are nevoie de predictibilitate să poată funcționa. Mulțumesc consilierilor generali pentru vot – e un pas necesar, dar și o responsabilitate față de oraș. Ne dorim ca, pe viitor, bugetul să fie adoptat la timp, pentru că întârzierile ne încetinesc proiectele”, a declarat primarul general, Ciprian Ciucu, după votul consilierilor generali.

Acesta a explicat că prioritatea rămâne finalizarea proiectelor începute și accelerarea investițiilor în infrastructură, alături de mai multă ordine și curățenie:

„Vrem să scădem cât mai mult cheltuielile de funcționare și să creștem investițiile. Bugetul de anul acesta merge exact în direcția asta și pune accent pe lucruri concrete, care se văd în oraș. Prioritatea noastră este să ducem la capăt proiectele începute și să recuperăm întârzierile din anii trecuți. Vorbim de proiecte începute de ani de zile, cum e Prelungirea Ghencea, pe care trebuie să le terminăm, dar și de investiții așteptate de mult timp, care să rezolve problemele din trafic – Dimitrie Pompeiu. În paralel, continuăm modernizarea rețelei de termoficare și înnoirea parcului STB prin achiziții noi de tramvaie și troleibuze. Avem în vedere și proiecte de regenerare urbană în zona centrală, inclusiv pe Magheru și Calea Victoriei, pentru un oraș mai ordonat, mai curat și mai bine pus în valoare”.

Principalele investiții

Cei mai mulți bani merg în infrastructură și rețele urbane. Peste 1 miliard de lei este alocat pentru modernizarea sistemului de termoficare, iar aproape 1 miliard de lei pentru modernizarea a 50 de kilometri de linie de tramvai.

Pentru consolidarea clădirilor cu risc seismic vor fi alocate peste 198 de milioane de lei, în timp ce proiectele rutiere continuă cu finanțări pentru:

Prelungirea Ghencea – 130 milioane lei

Supralărgirea bulevardului Dimitrie Pompeiu – 76 milioane lei

Modernizare și reparații străzi – 147 milioane lei

Pe lista lucrărilor punctuale se regăsesc:

Reconstruirea Podului Calicilor – 12 milioane lei

Amenajarea malurilor Dâmboviței (Unirii–Izvor) – 65 milioane lei

Punerea în siguranță a malurilor lacului Herăstrău – 15 milioane lei

Pentru infrastructura existentă sunt prevăzute fonduri pentru:

Consolidarea pasajelor Bucur Obor, Lujerului, Victoriei și Podul Băneasa – 15,5 milioane lei

Lucrări la Pasajul Basarab – 20 milioane lei

Transportul public primește:

85 milioane lei pentru înnoirea parcului auto STB

44,8 milioane lei pentru modernizarea depourilor

Alte proiecte finanțate includ:

Modernizarea Cartierului Henri Coandă – 53 milioane lei

Extinderea și reabilitarea rețelelor de apă și canalizare – peste 85 milioane lei

Revizuirea PUGl – peste 23 milioane lei

Registrul Verde – 10,5 milioane lei

Pentru proiecte de regenerare urbană în zona centrală sunt alocate 1,2 milioane de lei, sumă destinată primei etape, respectiv realizării documentațiilor și proiectelor.