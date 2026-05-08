Captură a polițiștilor de frontieră de la Giurgiu: peste 7 milioane de țigarete, în valoare de peste 2 milioane de euro, ascunse într-un transport de citrice

Captură a polițiștilor de frontieră de la Giurgiu: peste 7 milioane de...

178394 – 08052026 – În data de 06.04.2026, în jurul orei 22.30, polițiștii de frontieră din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu – Serviciul Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu și Sectorul Poliției de Frontieră Giurgiu, aflați în exercitarea atribuțiilor de serviciu, în cadrul unei acțiuni de tip BLITZ, pe DN 5, la km 63, au oprit pentru control un ansamblu rutier format din cap tractor și remorcă, înmatriculat în România. Acesta era condus de un cetățean român, în vârstă de 44 de ani care circula pe ruta Bulgaria-România și transporta, conform documentelor, citrice.

Cu ocazia verificării compartimentului marfă al mijlocului de transport, au fost descoperite, în interiorul remorcii, ascunse prin „metoda capac”, mai multe pachete de țigări pentru care șoferul în cauză nu deținea documente de proveniență și care erau ascunse în aproximativ jumătate din compartimentul destinat mărfii transportate.

În urma inventarierii acestora, a rezultat cantitatea totală de 7.199.780 de țigarete (359.989 de pachete de țigări), fără timbru de acciză.

Întreaga cantitate de țigarete, estimată la o valoare de aproximativ 10.800.000 lei (peste 2.000.000 euro), și ansamblul rutier în cauză au fost indisponibilizate de către polițiștii de frontieră, în vederea continuării cercetărilor.

În cauză se efectuează cercetări pentru infracţiunea de „deținere în afara antrepozitului fiscal”, sub supravegherea procurorului de caz, urmând ca în cursul zilei de azi, 08.05.2026, cetățeanul român să fie prezentat judecătorului de drepturi si libertăți cu propunere de arestare preventiva pentru 30 zile.