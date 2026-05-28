„Caravana filmului românesc”, din nou la Jimbolia,  în perioada 30 mai – 1 iunie

178546 – 28052026 – În perioada 30 mai – 1 iunie 2026, „Caravana filmului românesc – Cartea și filmul” revine în Piațeta Sfântul Florian din Jimbolia, pentru a aduce un strop de bucurie și de veselie spectatorilor de toate vârstele, cu ocazia zilei de 1 iunie.

Sâmbătă, 30 mai, de la ora 21.00, spectatorii vor avea întâlnire cu personajele antologice din „Brigada Diverse în alertă” (regia: Mircea Drăgan). Cei mai simpatici milițieni (Capitanul Panait, Plutonierul Capsuna, șoferul – sg.maj. Cristoloveanu și câinele Costel) se vor afla din nou pe urmele celor mai îndrăgiți infactori (Gogu, Trandafir și Patraulea). Astfel, spectatorii care vor alege să fie prezenți la film, vor avea ocazia să revadă creațiile antologice ale unor actori care au scris istoria teatrului și filmului românesc: Toma Caragiu, Dem Rădulescu, Puiu Călinescu, Jean Constantin, Sebastian Papaiani și nu numai.

Serile de duminică și luni le sunt dedicate copiilor, aceștia fiind așteptați, împreună cu părinții și bunicii, pentru a păși în lumea basmelor, prin intermediul filmelor muzicale „Rămășagul” (regia: Ion Popescu – Gopo) și „Mama” (regia: Elisabeta Bostan).

Duminică, 31 mai, de la ora 21.00 este programat filmul „Rămășagul”, cu Draga Olteanu-Matei, Ion Lucian, Angela Similea, Florin Piersic, Constantin Fugașin, Iurie Darie în rolurile principale. Film pentru copii, fantezie exuberantă, completată cu interludii muzicale și animate, plus o distribuție de personaje de basm, spune povestea unui pariu între un bătrân și o zână, pentru o pungă cu două monede de aur. Este de fapt un amestec uimitor al mai multor basme, în care regizorul schimbă sensul personajelor: zâna cea bună este soția zmeului și se plimbă cu velocipedul, iar invincibilul Făt Frumos se află mereu în situații perdante.

Luni, pe 1 Iunie, de Ziua Copilului, de la ora 21.00, va putea fi vizionat filmul muzical „Mama”, o ecranizare după „Capra cu trei iezi” a lui Ion Creangă. În opinia criticului de film Eva Sîrbu, „Mama” este conceput „ca o dezlănţuire de fantezie, ca un spectacol ameţitor”, „un spectacol fastuos, de o vitalitate uşor năucitoare, dar calculat cu băgare de seamă din scenariu, din regie, din imagine cât şi cum să fie fastuos, cât şi cum să fie năucitor”, „Cinema” din noiembrie 1977.

Poate pentru cei mai mulți dintre cinefili aceste titluri reprezintă doar o ocazie potrivită de a le revedea și de a retrăi măcar pentru câteva ore parfumul vremurilor de altădată, dar și de a se reîntâlni cu generația de aur a teatrului și filmului românesc. Însă, pentru tinerii spectatori ele pot fi o oportunitate deosebită de a descoperi valori autentice din istoria cinematografiei noastre. Și, de ce nu? – de a se întâlni cu umorul de calitate în cele mai variate forme ale sale: de situație, de limbaj, de caracter sau de nume.

De fapt, acesta este și principalul scop al proiectului cultural „Caravana filmului românesc – Cartea și filmul / Capodopere ale cinematografiei naționale”. Acela de a promova filmul românesc, aducând un omagiu cinematografiei naţionale şi cineaştilor români, fiind singura caravana, din toate timpurile, care promovează exclusiv filmul românesc.

Programul complet al „Caravanei filmului românesc” la Jimbolia, Piațeta Sfântul Florian,

30 mai – 1 iunie 2026, este următorul:

Sâmbătă, 30 mai, ora 21.00 : BRIGADA DIVERSE ÎN ALERTĂ

Regia: Mircea Drăgan

Scenariul: Mircea Drăgan, Nicolae Țic

Cu: Toma Caragiu, Dem Rădulescu, Puiu Călinescu, Jean Constantin, Sebastian Papaiani

comedie / 1971 / 96 min. / AG

Duminică, 31 mai, ora 21.00 : RĂMĂȘAGUL

Scenariul și regia: Ion Popescu – Gopo

Cu: Draga Olteanu-Matei, Angela Similea, Florin Piersic, Ion Lucian

muzical, fantastic / 1984 / 100 min. / AG

Luni, 1 iunie, ora 21.00 : MAMA

Regia: Elisabeta Bostan

Cu: Liudmila Gurchenko, Florian Pitiş, George Mihăiță, Mihail Boiarski

muzical, fantastic / 1976 / 95 min./ AG

În cazul în care vremea va fi nefavorabilă pentru vizionarea în aer liber, proiecțiile vor avea loc la Casa de Cultură a Orașului Jimbolia, cu începere de la ora 20.00.

Accesul publicului este liber la toate proiecțiile.

Scopul „Caravanei filmului românesc – Cartea și filmul / Capodopere ale cinematografiei naţionale”, proiect aflat la a XIII-a ediție, este acela de a promova filmul românesc, aducând un omagiu cinematografiei naţionale şi cineaştilor români, fiind singura caravana care promovează exclusiv filmul românesc din toate timpurile. Filme de patrimoniu şi succese ale ultimilor ani, toate sunt prezentate publicului din toate oraşele ţării, mari şi mici, în spaţii diverse. Aceste evenimente, rememorând marile momente ale istoriei şi ale prezentului filmului românesc, contribuie la formarea unei culturi cinematografice a publicului tânăr și le aduce spectatorilor cinefili bucuria revederii marilor creații cinematografice românești.

Asociaţia CineCultura (www.asociatiacinecultura.ro), în parteneriat cu MDV AUDIO STUDIO (www.mdvstudio.ro) şi Digifilm Design, a organizat, începând din vara anului 2013, CARAVANA FILMULUI ROMÂNESC, proiect ce s-a derulat, la nivel naţional, prin cele două secţiuni ale sale: Capodopere ale cinematografiei naţionale şi Cartea şi filmul.

În cei doisprezece ani de existenţă, Caravana filmului românesc a ajuns în peste 50 de oraşe, având un număr aproximav de 220.000 de spectatori şi consemnând peste 4.000 de referiri în presa locală şi naţională. În cadrul Caravanei, toate filmele au fost prezentate la o calitate artistică şi tehnică de excepţie, fiind refăcute ca sunet şi imagine.

Proiect realizat cu sprijinul CNC – Centrul Naţional al Cinematografiei, UCIN – Uniunea Cineaştilor din România, DACIN SARA – Drepturi de Autor în Cinematografie şi Audiovizual – Societatea Autorilor Români din Audiovizual, ANF – Arhiva Naţională de Filme;

Parteneri media: România pozitivă, Agenţia de Carte, Amos News, Prompt Media, Ultima oră, Timp românesc, GoNEXT, Cinefan, Roportal, Cinefilia, Comunicate de afaceri.

La Jimbolia, proiectul este realizat cu sprijinul Primăriei Orașului Jimbolia.