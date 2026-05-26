Cartel ALFA cere consolidarea garanțiilor legale privind exercitarea dreptului la grevă

178522– 26052026 – Curtea Internaționale de Justiție de la Haga a pronunțat în data de 21 mai 2026 un aviz prin care confirmă că dreptul la grevă este protejat în cadrul Convenției nr. 87 a Organizației Internaționale a Muncii privind libertatea sindicală și protecția dreptului de organizare. CNS ”Cartel Alfa” consideră decizia un reper major pentru dreptul internațional al muncii și pentru consolidarea sistemului de protecție a drepturilor lucrătorilor. Prin această interpretare, Curtea reafirmă că dreptul la grevă constituie o componentă esențială a libertății sindicale și un instrument legitim prin care lucrătorii își pot apăra interesele economice și sociale.

”Decizia Curții are o importanță deosebită într-un context internațional în care autoritatea standardelor Organizației Internaționale a Muncii și mecanismele sale de supraveghere au fost contestate în ultimii ani. Avizul consultativ contribuie la restabilirea securității juridice și reconfirmă rolul central al Organizația Internațională a Muncii (OIM), în definirea și protejarea drepturilor fundamentale ale muncii.

În România, exercitarea efectivă a dreptului la grevă și a libertății sindicale s-a confruntat cu numeroase limitări, atât prin constrângeri legislative și procedurale excesive, cât și prin practici administrative care au afectat capacitatea organizațiilor sindicale de a reprezenta eficient interesele lucrătorilor. În acest context, avizul Curții Internaționale de Justiție dee la Haga transmite un mesaj clar:

Dreptul la grevă nu poate fi tratat ca o derogare sau ca un instrument excepțional, ci trebuie recunoscut și garantat ca drept fundamental derivat din libertatea de asociere.

Considerăm că acest moment trebuie să determine consolidarea garanțiilor legale privind exercitarea dreptului la grevă, eliminarea restricțiilor disproporționate care afectează acțiunea sindicală, întărirea negocierii colective și a dialogului social real și alinierea legislației și practicilor naționale la standardele internaționale ale muncii asumate de România”, se arată într-un comunicat al sindicatului.