Ce-am făcut la Erevan: discuții ”pe” Coridorul Vertical, ”pe” Moldova, ”pe” droguri și ”pe” dezinformare

178356 – 05052026 – Președintele României, Nicușor Dan, a susținut luni, 4 mai 2026, declarații de presă după participarea la reuniunea Comunității Politice Europene de la Erevan (Armenia).

”Este o încercare a Uniunii Europene de a controla geopolitic spațiul de lângă ea și de a stabili cooperări.

Au fost mai multe reuniuni multilaterale la care am participat. Una foarte importantă pentru noi, cea privind Coridorul Vertical, pe care noi am inițiat-o. O încercare de a grupa țări ca și noi, de la Grecia până la Moldova și Ucraina în nord, care doresc să cumpere gaz american, și asta, bineînțeles, ar fi o investiție americană și un plus de securitate pentru toate țările din regiune. Rezultatele au fost mai degrabă pozitive, urmând să existe discuții tehnice pe cantități, prețuri și alte chestiuni economice.

Am participat la discuția pe Moldova, cu mai mulți lideri europeni, într-un format care a fost început în urmă cu câțiva ani, și discuția a fost despre, evident, aderarea Moldovei la Uniunea Europeană, și concluzia a fost că, așteptând răspunsul Ungariei la intrarea Ucrainei, și care este cumva legată de cea Moldovei, o să avem un răspuns până la sfârșitul lunii iunie în ceea ce privește Moldova, și să sperăm că răspunsul va fi pozitiv, în sensul că Moldova va începe oficial procesul de intrare în Uniune cu primul cluster, cel de chestiuni democratice fundamentale.

A mai fost un grup de lucru foarte interesant pe droguri. E a doua oară când lucrul ăsta se întâmplă, și aici subiectele au fost de colaborare în ceea ce privește intrarea în Uniunea Europeană, în special în zona de porturi, deci o cooperare pe zona de porturi, care să fie răspunsul nostru pe intrarea în spațiul Uniunii a substanțelor chimice din care se produc drogurile și, bineînțeles, controlul fluxurilor financiare. E o discuție care va continua la summiturile următoare.

Și am mai avut o discuție foarte interesantă pe dezinformare, în care am împărtășit experiențe, inclusiv a noastră, care este foarte relevantă, pe influența rusă, pe metode de dezinformare și cum putem să facem ca oamenii să fie cât mai bine informați.

Au fost niște discuții bilaterale pe care le-am avut, formale cu Turcia, cu Macedonia de Nord și cu Monaco, și, prelungite, informale cu Elveția și cu Bulgaria. Tipul acesta de summituri este prilejul de a avea – discuții cu țări din Uniunea Europeană putem să avem foarte frecvent – discuții cu țări care nu sunt formal din Uniunea Europeană și cu care ne întâlnim doar în formatele astea”.

