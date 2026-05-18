Cealaltă față a României

178458 – 18052026 – Numărul multimilionarilor din Europa continuă să crească, iar al celor cu averi mari de pe continent a avansat cu 26% în ultimii cinci ani.

Între 2021 şi 2026, în această categorie au intrat încă 37.428 de noi multimilionari, potrivit Wealth Report, realizat de Knight Frank pentru anul curent.

La nivel global, peste 710.000 de persoane au o avere netă care depăşeşte 30 de milioane de dolari. Dintre acestea, aproximativ 25,8% locuiesc în Europa, unde numărul total al ultra-bogaţilor a ajuns la 183.953 de persoane.

România se află printre statele europene cu cea mai rapidă creştere a numărului de multimilionari, numărul persoanelor cu averi de peste 30 de milioane de dolari urcând cu 93% în perioada 2021–2026, relevă datele analizate de Profit.ro.

Polonia a avut cel mai mare avans procentual din Europa la numărul de milionari, de 109%, urmată de Turcia, cu o creştere de 94%, şi România cu 93%.

Germania rămâne liderul european detaşat la acest indicator, cu 38.215 persoane cu averi foarte mari. Pe locul al doilea se află Regatul Unit, cu 27.876, urmat de Franţa, cu 21.528. Nicio altă ţară din Europa nu depăşeşte pragul de 20.000 de multimilionari.

România are în acest an 749 de multimilionari, persoane cu o avere netă de minimum 30 de milioane de dolari.

Grecia, Cehia şi Portugalia au raportat, de asemenea, creşteri de peste 50%.