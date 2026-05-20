Ceremonii militare și religioase cu prilejul Zilei Eroilor

178472 – 20052026 – Ministerul Apărării Naționale organizează joi, 21 mai, în București și în garnizoanele din țară, ceremonii militare și religioase dedicate Zilei Eroilor, sărbătoare națională a poporului român.

În Capitală, activitățile comemorative se vor desfășura începând cu ora 10.00, la Cimitirul Israelit „Filantropia”, iar de la ora 12.00, la Mormântul Ostașului Necunoscut, din Parcul Carol I, la Monumentul Eroilor căzuți în misiune în teatrele de operații și pe teritoriul României, din Parcul Tineretului, la Monumentul Eroilor Patriei, din cadrul Universității Naționale de Apărare „Carol I”, precum și la Cimitirul Militar Ghencea și Cimitirul Eroilor Revoluției.

În cadrul ceremoniei de la Mormântul Ostașului Necunoscut vor fi rostite solemn numele eroilor români căzuți la datorie pentru țară, iar un detașament al Brigăzii 30 Gardă „Mihai Viteazul” va executa exerciții de tip Drill-Team.

Între orele 21.00 și 21.30, în Piața Tricolorului, din fața Palatului Cercului Militar Național, va avea loc un concert susținut de reprezentanți ai Inspectoratului General al Muzicilor Militare. Activitatea se va încheia cu retragerea cu torțe pe itinerarul Palatul Cercului Militar Național – Bulevardul Eroilor – Palatul Cotroceni – Bulevardul Vasile Milea (sediul Brigăzii 30 Gardă „Mihai Viteazul”).

Totodată, între orele 21.30 și 22.00, la Cimitirul Eroilor Români din Primul Război Mondial, situate pe Bulevardul Ghencea, studenți ai Academiei Tehnice Militare, alături de oficialități din cadrul Ministerului Apărării Naționale și Oficiului Național pentru Cultul Eroilor, precum și de reprezentanți ai Asociației O.N.O.R. – Oameni, Națiune, Onoare, Respect, vor depune flori și vor aprinde candele la mormintele eroilor.

Reprezentanțele diplomatice și oficiile consulare ale României în străinătate vor organiza, la rândul lor, acțiuni de cinstire a memoriei eroilor români căzuți și înhumați pe teritoriul altor state.

În toate lăcașele de cult din țară vor fi trase clopotele la ora 12.00, iar în instituțiile publice se va păstra un moment de reculegere în memoria eroilor Patriei.

În semn de recunoștință pentru eroii Patriei care au căzut în Primul Război Mondial, autoritățile statului român au hotărât, prin Decretul-Lege nr. 1.693 din 4 mai 1920, ca Ziua Eroilor să fie decretată sărbătoare națională și să fie celebrată „cu mare fast religios, școlar, militar și national”, în Ziua Înălțării Domnului.

Decizia a fost reconfirmată de Parlamentul României în anul 1995, iar în anul 2003, prin Legea nr. 379 privind regimul mormintelor și operelor comemorative de război, s-a stabilit ca Ziua Eroilor, sărbătoare națională a poporului român, să fie celebrată în cea de-a patruzecea zi de la Sfintele Paști, de Ziua Înălțării Domnului Iisus Hristos, potrivit tradiției românești.