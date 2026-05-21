Chiar se restructurează Comisia Europeană

178484 – 21052026 – Departamentele Comisiei Europene care se ocupă de banii europeni ar putea fi restructurate, potrivit POLITICO.

Comisia Europeană are în vedere o restructurare majoră a unuia dintre cele mai vechi departamente ale sale, Direcția Generală pentru Politică Regională și Urbană – DG REGIO – care supraveghează aproape o treime din cheltuielile UE prin politica de coeziune a blocului.

Aceste planuri de restructurare ar putea fi extinse la alte departamente, potrivit oficialilor. Printre acestea se numără Direcția Generală Agricultură și Dezvoltare Rurală (DG AGRI), care gestionează banii politicii agricole comune; Direcția Generală pentru Ocuparea Forței de Muncă, Afaceri Sociale și Incluziune (DG EMPL), care supraveghează Fondul Social European; Direcția Generală Afaceri Maritime și Pescuit (DG MARE), care se ocupă de finanțarea pescuitului; și Direcția Generală pentru Cercetare și Inovare (DG RTD), care gestionează numerarul pentru cercetarea Orizont.

Un oficial al Comisiei a descris procesul ca parte a eforturilor președintei von der Leyen de „centralizare absolută”. Cu toate acestea, un alt oficial a spus că este o extindere a planurilor Bruxelles-ului de a schimba modul în care este distribuit bugetul pe termen lung, programele de cheltuieli fuzionate în două fonduri principale.

Planula r fi ca un singur serviciu să gestioneze fondurile UE.

Un înalt oficial a spus că modelul este fondul de redresare care a fost înființat după Covid (gestionat de Direcția Generală pentru Sprijin pentru Reforme Structurale).

O decizie finală de restructurare va fi luată în acest an.