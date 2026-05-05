Chiar vine greva generală în învățământ?

Sindicatele din educaţie strâng semnături pentru declanşarea grevei generale în data de 25 mai.

Consultarea a fost iniţiată întrucât la nemulţumirile provocate de modificările legislative făcute anul trecut se adaugă acum şi cele cauzate de proiectul noii legi a salarizării, care, în opinia liderilor sindicali, propune salarii incorecte pentru personalul din învăţământul preuniversitar.

Sindicatele spun că înaintea declanșrii grevei generale vor avea o grevă de avertisment în data de 18 mai.

Cadrele didactice și nedidactice își mențin în nemulțumirea legată de Legea 141, care afectează educația. Această lege prevede comasări de școli, creșteri de norme didactice, tăieri de burse și diminuarea tarifului pentru plata cu ora